Bebeğini 3 yıl boyunca çekmecede tutmuştu! Cani annenin cezası belli oldu

27 Kasım 2024 08:04 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:58

Kızını doğumundan 3 yaşına gelene kadar çekmecede hapsederek temel ihtiyaçlarından mahrum bırakan annenin cezası belli oldu. İngiliz yargısının kararı dünya genelinde büyük yankı bulurken çocuğun son durumuna ilişkin de bilgiler ortaya çıktı

İngiltere'de bir annenin, üç yaşındaki kızını bir çekmecede hapsederek aşırı derecede ihmal ettiği ortaya çıktı. Mahkeme, kadını ihmalkâr ve kötü muamelede bulunma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Küçük kız, 2023 yılı Şubat ayında annenin partneri tarafından tesadüfen bulunduğunda, insanlık dışı şartlar altında yaşıyordu.

NELER YAŞANMIŞTI?

BBC'nin haberine göre Mart 2020’de bir küvette doğduğu belirlenen çocuğun, hiçbir resmi kaydı olmadığı ve hayatının büyük bir kısmını bir çekmecede geçirdiği anlaşıldı. Anne, kızını yalnızca ara sıra şırınga ile besliyor, diğer çocuklarının yanında onu tamamen gizliyordu. Çocuk, fiziksel ve sosyal anlamda tamamen izole bir şekilde büyüdü.

Bulunduğunda yetersiz beslenme nedeniyle yürüme veya konuşma yetisini geliştirememiş olan çocuğun, gelişim seviyesi 10 aylık bir bebekle eş değerdi. Vücudu zayıflamış, uzuvları gevşemiş, temel motor becerileri neredeyse hiç gelişmemişti. Yeni koruyucu ailesi, çocuğun gülmeyi, yemek yemeyi ve oynayabilmeyi yeniden öğrenmesi gerektiğini ifade etti.

HAKİM: AKILALMAZ BİR KÖTÜLÜK

Davanın hakimi Steven Everett, annenin davranışlarını "akılalmaz bir kötülük" olarak nitelendirerek, çocuğun sevgi, güvenlik ve tıbbi yardım gibi en temel haklarından mahrum bırakıldığını söyledi. Hakim, bu durumun "yaşayan bir ölüm" olduğunu ifade ederek, annenin eylemlerinin tamamen bilinçli bir ihmalkârlık olduğunun altını çizdi.

YENİ BİR HAYATA "MERHABA" DEDİ

Şimdi bir koruyucu ailenin bakımında olan küçük kız, hayatında ilk kez sevgi ve güven dolu bir ortamda yaşamaya başladı. Koruyucu ailesi, onun ilk kez salıncağa binmesi, yürümeye başlaması ve kelimeler söylemesi gibi ilerlemelere tanıklık etmenin hem duygusal hem de anlamlı bir deneyim olduğunu söyledi.

SAVCI KARARDAN MEMNUN

Savcı Rachel Worthington, annenin eylemlerinin hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini belirterek, "Bu çocuk, hayatında hiçbir zaman doğum günü kutlaması, Noel hediyesi ya da sevgi dolu bir aile görmedi. Kendi adını bile bilmiyordu. Ancak bugün, adalet yerini bulmuş durumda" dedi.

Çocuğun, önündeki zorluklara rağmen yeni hayatında sevgi dolu bir geleceğe adım attığı vurgulandı.