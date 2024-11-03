Bebeğini Facebook'tan satmaya çalıştı: Doğduğu gibi uyuşturucu testi pozitif çıktı

03 Kasım 2024 10:04 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 10:05

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde yaşayan 21 yaşındaki Juniper Bryson, Facebook'ta bebeğini satmaya çalıştı. Bryson, 'Evlat Edinecek Aile Arayan Anneler' grubunda paylaşım yaparak, uyuşturucu testi pozitif çıkacak bebeğini para karşılığı evlatlık vermek istedi.

Kendi öz bebeğini Facebook üzerinden sattı! Sebebi ise şoke etti

Kendi öz bebeğini Facebook üzerinden sattı! Sebebi ise şoke etti

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde yaşayan 21 yaşındaki Juniper Bryson, bebeğini Facebook​'ta satmaya çalıştığı ileri sürülerek tutuklandı. Olay, geçtiğimiz eylül ayında "Evlat Edinecek Aile Arayan Anneler" adlı bir Facebook grubunda başladı.

Bryson, evlat edindirme için seyahat etmeye hazır olduğunu ifade etti. Bebeğinin uyuşturucu testinin pozitif çıkacağından emin olduğunu dile getirerek, çocuğun koruyucu aileye verilmesi yerine bir aile üyesine verilmesini istedi.

Paylaşımında "Doğum sırasında yanında birine ve bebeği eve götürecek birine ihtiyacı var. Bebeğin koruyucu aileye verilmesini istemiyor" yazıyordu. Ancak daha sonra Bryson para talep etti: "Sadece bir apartman dairesine taşınıp iş bulabilmem ve kızımı geri alabilmem için, ya da ucuz bir peşinat veya DoorDash yapabilmem için bir araba. Çılgınca bir şey değil."

En az 7 kişiyle iletişim kuran Bryson'ın görüştüğü kişiler arasında eşcinsel çiftler ve hamile kalamayan aileler vardı. Louisiana eyaletinden bir çift 480 kilometre yol geldi, ancak yolun yarısında Bryson onlardan para talep etti. Önce yemek için 25 dolar, ardından 150 dolar daha talep etti. Çift Bryson'ın teklifini reddedince "Bebek onlar için 200 dolar bile etmiyorsa, boş verin" diyerek çifti engelledi.

BEBEĞİN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Houston'da yaşayan Wendy Williams adlı kadın, Bryson'la iletişime geçti ve doğum sırasında ona Uber göndererek hastaneye gitmesini sağladı. Williams, 8 saatlik doğum sürecinde Bryson'ın yanında kaldı, bebeğin ismini seçti ve 3 gün boyunca hastanede bekledi.

Bebek doğumdan sonra uyuşturucu testinde pozitif çıktı. Williams, Bryson'ın hastanede yoksunluk belirtileri gösterdiğine şahit oldu. Ancak Facebook'taki satış paylaşımları ortaya çıkınca durum değişti. İnsanlar Williams'ı da "bebek satın almakla" suçladı.

Williams durumu Çocuk Koruma Servisi'ne bildirdi. Bryson tutuklandı ve bebeğin velayetini geri çekti. Şu anda bebek Bryson'ın bir arkadaşının yanında bulunuyor, ancak Bryson velayeti geri almayı umuyor.

Teksas Aile ve Koruyucu Hizmetler Departmanı sözcüsü, "Devlet korumasına giren her çocuk için öncelikle aile üyeleri veya arkadaşlar değerlendirilir. Sonuçta çocuğun nereye yerleştirileceğine mahkeme karar verir" açıklamasını yaptı.