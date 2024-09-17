Bebeğinin kafatasındaki izlerden korkup hastaneye koştu! Acil ameliyata alınan bebek tıp tarihine geçti

17 Eylül 2024 12:12 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 13:22

İngiltere'nin başkenti Londra'da adı açıklanmayan ve ilk kez doğum yapan bir anne, bebeğinin kafasında tuhaf bir 'haç' oluştuğunu gördü. Soluğu hastanede alan anne bebeği Claire'i doktorlara teslim etti. Acil ameliyata alınan Claire tıp tarihine geçti.

Doktorlar bile şaşkın: Daha önce böyle bir ölümle karşılaşmadım

Doktorlar bile şaşkın: Daha önce böyle bir ölümle karşılaşmadım

Anneler, özellikle de ilk kez anne​ olanlar, bebeklerinin yaşayabileceği herhangi bir tıbbi soruna karşı aşırı duyarlıdır ve ilk sorun belirtisinde soluğu hastanede alırlar.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Claire adında bir bebeğin annesi de bu gergin annelerden biriydi. Bir podcastte bu anneye değinen Ballen adındaki bir adam, “Ne zaman davranışlarında bir değişiklik olsa ya da görünüşü değişse bu anne hemen doktora koşuyordu.” ifadelerini kullandı.

HAÇ ŞEKLİNDE 2 GİZEMLİ İZ OLUŞTU

Ancak 1982 yılının bir bahar sabahı bu annenin, soluğu hastanede alabilmek için bu sefer iyi bir nedeni vardı. 6 haftalık kızının kafasında haç şeklinde 2 gizemli iz oluşmuştu. Ballen yaşanan bu olayı şöyle açıkladı:

“Bir çizgi ensesinden arkaya, başından alnına kadar uzanıyordu. Diğer çizgi ise bir kulağının arkasından diğer kulağına kadar uzanıyordu. Annenin bu çizgilerin ne olduğu, ne anlama geldiği ya da neye yol açtığı konusunda hiçbir fikri yoktu.”

Claire'in annesi çaresizce endişelenerek onu İngiltere'nin başkenti Londra'nın Doğu Yakası'da yer alan Londra Kraliyet Hastanesi'ne götürdü. Hastane​ personeli de Claire'in kafatasındaki izi gördüğünde endişelendi ve vakayı hızla danışman beyin cerrahı Farhad Afshar'a yönlendirdi. Afshar, bu tuhaf semptomun bir bıngıldak şişmesi vakası olduğunu fark etti.

Bıngıldak şişmesi bebeğin beyninin ve ayrıca kafatasında yer alan kemiklerin kelimenin tam anlamıyla birbirinden ayrılmasına neden olacak kadar dramatik bir şekilde şişmesi olarak tanımlanabilir.

Dr. Afshar, ölümcül olabilecek bu şişmeye neyin neden olduğunu belirlemek için derhal bir tarama yapılmasını istedi.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Ballen, tarama sonrasını şöyle anlattı:

“Birkaç dakika sonra Dr. Afshar sonuçlarla birlikte odaya geri geldi. Yüzünde ciddi bir ifadeyle Claire'in annesine korkunç bir haberi olduğunu söyledi. Kızında bir beyin tümörü vardı.”

Dehşete düşmüş anne haberleri dinlerken, uzman bu tümörle ilgili çok sıra dışı bir şey olduğunu ekledi.

Dr. Afshar, normalde beyin tümörlerinin beyin hücrelerinden oluştuğunu, ancak taramalara göre, bebeğinin beynindeki tümör kısmen yağdan kısmen de kemikten oluşmuş gibi göründüğünü dile getirerek, daha önce hiç böyle bir şey görmediğini ve bunu açıklamaya bile başlayamayacağını söyledi.

Bebeğin hayatını kurtarmanın tek yolunun acil ameliyat olduğunu ve yaşı nedeniyle bunun bile ciddi riskler taşıdığını söyledi.

KAFATASINDAN İKİZİ ÇIKTI

Konuşmalarından kısa bir süre sonra Dr. Afshar Claire'i ameliyata aldı. Kafatasında tümörün olduğu bölüme ulaştıktan sonra onu nazikçe çıkardı. Yavaşça ışığa tuttuğu tümör karşısında şoke oldu.

ABD Nörolojik Cerrahlar Birliği tarafından yayınlanan Journal of Neurosurgery dergisinde Dr. Afshar'ın Claire'in tamamen oluşmuş ikizini kafatasının içinden çıkardığını yazdı:

Journal of Neurosurgery dergisi, “Tanınabilir uzuvları, gövdesi, başı ve karnı olan intrakraniyal fetüsün tamamı lateral ve üçüncü ventriküllerden tamamen çıkarıldı ve hastada mükemmel bir iyileşme sağlandı.” ifadelerini kullandı.

En fazla 15 cm uzunluğundaki minik ikiz çıkarıldıktan sonra cerrahlar ameliyatı tamamladı ve Claire “mükemmel” bir iyileşme süreci geçirdi.