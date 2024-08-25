Bebek arabalı adama bıçaklı saldırı kamerada! Boynundan kanlar akarken alay ettiler

25 Ağustos 2024 07:50 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 07:58

Sokaklardaki güvenlik sorununun her geçen gün daha da büyüdüğü İngiltere'de korkunç bir olay daha yaşandı. Birmingham kentinde yaşanan rahatsız edici olayda, karısı, bebeği ve köpeğiyle birlikte gezintiye çıkan bir adam, sokaktaki bir grupla bilinmeyen bir nedenle yaşadığı tartışmanın ardından boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı. Olaya ait saldırgan gruptan birinin çektiği tahmin edilen kamera görüntüleri sosyal medyaya düşerken, görüntülerde gözler önüne serilen vahşet büyük tepki çekti.

BİR SÜRE SONRA KANLAR İÇİNDE KALDI

Yaklaşık 40 saniye süren video kaydında, çocuk arabası taşıyan bir adamın bıçaklı saldırı sonrasında ciddi şekilde yaralandığı görülüyor. Adamın boynundan kanlar aktığı görülürken saldırgan gruptan şahısların gülümsediği ve yaralı adamla alay ettikleri görülüyor.

Boynundan yaralanan adam aldığı bıçak darbelerinin ardında bebek arabasını ittirerek olay yerinden uzaklaşırken video kaydının son bölümünde ise aynı adamın kaldırımda kanlar içinde yerde yattığı görülüyor.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Birmingham yerel basınında yer alan haberlere göre olayın ardından saldırgan gruptan 3 erkek ve bir kadının cinayete teşebbüs şüphesiyle tutuklanırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adamın ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.