Bebek hırsızlığı skandalı: Kameraları yok saydı, herkesin gözü önünde böyle çaldı

18 Eylül 2024 10:26 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:44

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bulunan bir hastaneden yeni doğan bir bebek kaçırıldı. Kırmızı giyimli, kendini kamufle eden bir kişi, yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bir erkek bebeği alarak tüm sakinliğiyle hastaneden uzaklaştı. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hindistan​'daki bir bebek​ hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Bihar​ eyaletindeki bir hastanenin yeni doğan bakım ünitesine giren bir kişi, erkek bir bebeğin beşiğine yaklaşıp, kucağına alıp hızla odadan çıktı. Hastane personeli ve diğer hastaların ruhu duymazken, bebek hırsızı hastaneden uzaklaştı.

BEBEĞİ ALIP KAÇTI

Bebeğin ailesi, kontrol için geldiğinde ise büyük bir şok yaşıyor. Hastanenin güvenlik kameraları incelendiğinde, kırmızı giyimli, kimliği tespit edilemeyen bir kişinin hastaneye giriş yapıp, bebeği alıp götürdüğü görüldü.

''ÇOCUĞUMU DERHAL GERİ VERMELİLER''

Olayın ortaya çıkmasının ardından hastane çalışanları ve hasta yakınlarının ifadesine başvuruldu. Bebeğin babası ise ''Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu açıkça hastanedeki bir güvenlik ihlali. Çocuğumu derhal geri vermeliler" açıklamasında bulundu.

GÜVENLİK BİRİMLERİ ALARMA GEÇİRİLDİ

Yerel yetkililer, bebeğin bir an önce bulunması ve ailesine kavuşturulması için tüm imkanları seferber ettiklerini açıkladı. Bölgedeki tüm güvenlik birimleri alarma geçirildi. Şüpheli kişinin eşkali çıkarılarak, kamuoyuyla paylaşıldı.