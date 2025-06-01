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 | Berkay Alptekin

Beden dersinde cirit faciası! Gözüne cirit saplanan öğrenci öldü

Rusya'da, 13 yaşındaki Anastasia Ryzhenko, beden eğitimi dersinde bir arkadaşının attığı cirit sonucu hayatını kaybetti. Gözüne isabet eden cirit sonrası komaya giren Anastasia, bir daha uyanamadı.

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Beden dersinde cirit faciası! Gözüne cirit saplanan öğrenci öldü
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 12:02

Rusya'da bir okulda, beden eğitimi dersi sırasında öğretmen Vladimir Miroshnichenko'nun 13 yaşındaki Anastasia'yı 16 yaşındaki Timur ile eşleştirdi. Öğretmenin cirit atışı sırasında başka tarafa baktığı, Timur’un ise Anastasia'yı atışı yaptıktan sonra uyardığı ancak geç kalındığı bildirildi.

Anne Elena Ryzhenko, olay anını, “Tam o anda ciridi fırlattı, ardından ona seslendi. Kızım başını kaldırdı ve cirit gözüne isabet etti. Cirit, Anastasia’nın göz çukuruna saplandı, çenesini kırdı ve ciğerlerine iç kanamaya yol açtı." ifadeleriyle anlattı.

Yaralanmasının ardından komaya giren genç kız, bir daha uyanamadı.

Beden dersinde cirit faciası! Gözüne cirit saplanan öğrenci öldü

"BEN BİR ANNE OLARAK DİZLERİMİN ÜZERİNDE SÜRÜNÜRDÜM"

DailyMail'in haberine göre, olayla ilgili olarak Rusya Soruşturma Komitesi tarafından soruşturma başlatıldı. Komiteden yapılan açıklamada, olayın tüm yönlerinin incelendiği, görgü tanıkları ve spor okulu çalışanlarının sorgulandığı, ilgili belgelerin toplandığı belirtildi.

Anastasia'nın ölümünün ardından sosyal medyada genç kız için çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Bugün 14. yaş gününü kutlaması beklenen Anastasia için annesi Elena, ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanlarına ve doktorlara teşekkür etti.

Ancak genç kızın annesi, Timur’un ailesinin olayla ilgili sorumluluk kabul etmediğini anlatarak, “Timur'un annesi suçunu hiçbir şekilde kabul etmiyor. Bu süreçte hiç gelmedi. Antrenör de sadece cenaze günü geldi. Ben bir anne olarak dizlerimin üzerinde sürünürdüm, ‘Affedin, çok üzgünüm, belki bir yardımım dokunur’ derdim.” diye konuştu.

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