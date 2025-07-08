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 | Suat Vilgen

Belçika'da Filistin için açlık grevi! 5 gün sürecek

Belçika'da bir grup aktivist, Filistin için 5 günlük açlık grevi başlattı. Grubun talebi ülkelerinin İsrail ile bütün ilişkileri kesmesi.

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Belçika'da Filistin için açlık grevi! 5 gün sürecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 07:46
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 07:46

'in 'ye yönelik aralıksız sürdürdüğü harekatına yönhelik uluslararası çabalara bir yenisi eklendi. 'da bir grup aktivist, ülkelerinin İsrail ile bütün ilişkileri kesmesi talebiyle halkı için 5 günlük başlattı.

"AHLAKİ SORUMLULUK"

Ülkenin Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT televizyonunda yer alan haberde, Gent kentinde bir grup aktivistin, Filistin için açlık grevi başlattığı belirtildi. Eylemin organizatörlerinden "Aziz Michael Hareketi"nden Rahip Lode Vandeputte, İsrail Gazze'de soykırım yapmayı sürdürürken sessiz kalınmaması gerektiğini ve buna karşı harekete geçmenin "ahlaki zorunluluk" olduğunu dile getirdi.

Belçika'da Filistin için açlık grevi! 5 gün sürecek

SADECE SIVI TÜKETECEKLER

Aktivistler, eylem kapsamında 5 gün boyunca sadece şekerli su, kahve veya çay içeceklerini bildirdi. Bu grevin diğer Avrupa şehirlerinde benzer gösteriler düzenlenmesi için ilham olmasını uman aktivistler, diğer sivil toplum örgütlerine de kendilerine destek vermeleri için çağrıda bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezinde yer alan Beguinage Kilisesi de 16 Haziran'da 5 günlüğüne "Filistin'e adalet için" açlık grevi başlatmıştı.

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#açlık grevi
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