Belçika'da kırmızı alarm! Halka acil durum çantası hazırlanması tavsiye edildi

19 Aralık 2024 13:50 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 14:09

Belçika Ulusal Kriz Merkezi, Avrupa'daki güvenlik sorunları ve Rusya ile olası savaş sebebiyle halka çağrıda bulundu. Olası savaş veya kriz durumlarında kullanılmak üzere halka acil durum çantası hazırlamaları tavsiye edildi.

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Rusya'nın üsleri için yeni ülkesi belli oldu: Hedef hem Orta Doğu hem Afrika

Belçika basınında yer alan habere göre Ulusal Kriz Merkezi, Avrupa'daki güvenlik durumunda yaşanan değişim ve Rusya ile savaş tehdidi nedeniyle Belçikalılara yeni tavsiyelerde bulundu.

Bu kapsamda olası sorunlar ve krizlere karşı hazırlıklı olunması için halkın evlerde acil durum çantasının bulundurulması önerildi.

ÇANTADA BULUNMASI GEREKENLERDE PAYLAŞILDI

Acil durum çantasında bandaj, yara bandı, kompres, makas, cımbız, çengelli iğne, ağrı kesici ve dezenfektan içeren temel ilk yardım seti ile kullanılan önemli ilaçların yedek olarak saklanmasının yanı sıra şişe su, şarj cihazı, taşınabilir batarya, kimlik ve sigorta sözleşmelerinin kopyaları gibi önemli belgeler, dinamolu el feneri, yedek pil, pilli radyo, çakmak veya kibrit ile çok işlevli çakı gibi ürünlerin yer alması tavsiye edildi.

Çocuklu ailelerin bu çantaya oyuncak koyması, hane halkındaki herkesin bildiği bir yerde saklanması ve düzenli biçimde içeriğinin kontrol edilmesi de öneriler arasında yer aldı.

RUTTE, AVRUPA'NIN HAZIRLIKLI OLMADIĞI BELİRTMİŞTİ

Öte yandan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, geçen hafta yaptığı açıklamada, Avrupa'nın gelecek 4-5 yıllık süreçte risklere karşı yeterince hazırlıklı olmadığını belirtmiş ve savaş dönemi zihniyetine geçilmesinin gerektiğini ifade etmişti.

Geçen hafta Hollandalı bankalar da jeopolitik tehditlerin arttığı gerekçesiyle halka evde nakit tutmaları tavsiyesinde bulunmuştu.