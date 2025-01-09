Belçika'dan bir sigara yasağı daha: Kamusal alanlarda içilemeyecek!

09 Ocak 2025 03:38 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 03:03

Belçika'da tek kullanımlık elektronik sigara satışı yasağından sonra bir hamle daha geldi. Fransızca konuşulan Valon bölgesinde yer alan Fleurus kentinde, "gençlerin sağlığını korumak" amacıyla belirli kamusal alanlarda tütün ürünlerinin kullanımı yasaklandı.

Belçika'da Fransızca yayın yapan RTL medya kuruluşunun haberine göre, "gençleri sigaraya maruz kalmaktan korumak" amacıyla Fleurus kentindeki parklar, oyun alanları ile okullar, kreşler ve huzurevlerinin etrafında sigara ve elektronik sigara kullanımına yasak getirildi.

Yeni karara göre okullar, kreşler ve huzurevlerinin giriş ve çıkışlarının 10 metre çevresinde sigara ve elektronik sigara içilemeyecek. Yasağın delinmesine karşı herhangi bir yaptırım açıklanmadı.

AVRUPA'DA İLK!

Öte yandan, Belçika insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklamıştı.