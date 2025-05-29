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 | Berkay Alptekin

Belediye başkan yardımcısına intihar saldırısı! Zaur Gurtsiev feci şekilde hayatını kaybetti

Rusya'nın Stavropol şehrinde belediye başkan yardımcısına intihar saldırısı düzenlendi. Gerçekleşen suikast anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 15:40

Rusya'nın Stavropol şehrinin belediye başkan yardımcısı olan Zaur Gurtsiev'e bombalı suikast düzenlendi. Meydana gelen patlamada Gurtsiev hayatını kaybetti.

Olay, Çehov Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yetkililere göre, 29 yaşındaki Nikita Penkov olay yerine yaklaştıktan saniyeler sonra yanında taşıdığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Patlamanın ardından bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu ve uzman ekipler incelemelere başladı.

Belediye başkan yardımcısına intihar saldırısı! Zaur Gurtsiev feci şekilde hayatını kaybetti

300 GRAMA EŞDEĞER TNT

Patlamanın etkisi yaklaşık 300 gram TNT’ye eşdeğer olarak değerlendirildi. Rus merkezli SHOT Telegram kanalına göre, Gurtsiev patlama sonrası yaklaşık beş dakika boyunca hayata tutundu.

Patlamadan sonra Gurtsiev'in, sürünerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı belirtildi. Ancak aldığı ağır yaralar nedeniyle kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

Olayda kullanılan el yapımı patlayıcıda şarapnel kullanılmamış olması, çevrede geniş çaplı bir hasar oluşmasını engelledi.

Belediye başkan yardımcısına intihar saldırısı! Zaur Gurtsiev feci şekilde hayatını kaybetti

OLAY KİŞİSEL SEBEPLERE DAYANIYOR OLABİLİR

Soruşturma birden fazla ihtimal üzerinde yürütülüyor ancak yetkililer olayın kişisel sebeplere dayandığına dair emareler bulunduğunu aktardı.

Güvenlik kaynakları olayın münferit olup olmadığını ya da daha büyük bir planın parçası olup olmadığını netleştirmek için bölgedeki kamera kayıtlarını ve tanık ifadelerini inceliyor. Patlamanın ardından Stavropol'de güvenlik önlemleri artırıldı.

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