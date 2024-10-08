Benjamin Button hastası Sammy Basso hayatını kaybetti! Hızlı yaşlanma hastalığına rağmen en uzun yaşayan kişi

08 Ekim 2024 12:41 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 13:02

İtalya'nın Veneto bölgesinde yaşayan Benjamin Button hastalığı olarak bilinen progeria'ya sahip olan Sammy Basso 28 yaşında hayatını kaybetti. Basso'nun bu hastalığa rağmen en uzun yaşayan insan olduğu belirtildi.

Bir yaşındaki çocuğa akılalmaz saldırı! Saldırgan turist böyle yakalandı

Bir yaşındaki çocuğa akılalmaz saldırı! Saldırgan turist böyle yakalandı

İtalya'nın kuzeyindeki Veneto bölgesinde hayatını idame ettiren 28 yaşındaki Sammy Basso nadir görülen hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Benjamin Button olarak adlandırılan progeria hastası Basso, bu hastalığa rağmen yaşayan en uzun insandı.

Brad Pitt'in başrolünde oynadığı "Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi" filminden esinlenerek 'Benjamin Button Hastalığı' olarak adlandırılan hastalık, hastaların hızla yaşlanmasına ve olduklarından daha yaşlı görünmelerine neden oluyor.

BÜYÜME BAŞLADIKÇA HASTALIK KENDİNİ GÖSTERİYOR

Bu hastalığa sahip olan kişiler, doğumda sağlıklı gözüküyor fakat büyüme başladıkça hastalık kendini gösteriyor. Büyüme yavaşlıyor, yağ dokusu kayboluyor, saç dökülmesi meydana geliyor. Hastalığın ise LMNA genindeki bir mutasyondan kaynaklandığı belirtiliyor.

Progeria hastası bir bireyin ortalama yaşam süresi yaklaşık 15 yıl olarak biliniyor. Henüz 2 yaşındayken hastalığı teşhis edilen Sammy Basso, bu hastalıkla 28 yaşına kadar yaşayan en uzun ömürlü kişi olarak tarihe geçti.

Basso, 5 Ekim 2024 akşamı ailesi ve arkadaşlarıyla akşam yemeği yerken aniden hayatını kaybetti.