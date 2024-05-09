Benzer haberler peş peşe geliyor: Kokpit penceresi açılan uçak acil iniş yaptı

09 May 2024 14:36 - Güncelleme : 09 May 2024 14:49

Kimya fabrikasında patlama! 2. seviye alarm verildi: Ölü ve yaralılar var

Kimya fabrikasında patlama! 2. seviye alarm verildi: Ölü ve yaralılar var

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne ait bir nakliye uçağı, seyir halindeyken aniden kokpit penceresi açıldı. Uçak, Niigata Havalimanı'na acil iniş yaptı. Pist 20 dakika boyunca hava trafiğine kapatılırken, mürettebattan yaralanan olmadığı öğrenildi.

SDF olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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SDF son zamanlarda yaşanan havacılık kazaları ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz ay SDF’ye ait 2 askeri helikopter Pasifik Okyanusu’nda yapılan bir tatbikat sırasında çarpışarak düşmüş, en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise kaybolduğu bildirilmişti. Dün de yine SDF’ye ait bir devriye uçağı Shimousa Hava Üssü'ne inişi sırasında pistten çıkmıştı. Olayda yaralanan olmamıştı.