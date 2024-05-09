Benzer haberler peş peşe geliyor: Kokpit penceresi açılan uçak acil iniş yaptı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 May 2024 14:36 - Güncelleme : 09 May 2024 14:49
Japonya'da bir askeri uçak, kokpit penceresinin açılması nedeniyle acil iniş yaptı. Uçağın indiği pist 20 dakika boyunca hava trafiğine kapatıldı.
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne ait bir nakliye uçağı, seyir halindeyken aniden kokpit penceresi açıldı. Uçak, Niigata Havalimanı'na acil iniş yaptı. Pist 20 dakika boyunca hava trafiğine kapatılırken, mürettebattan yaralanan olmadığı öğrenildi.
SDF olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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SDF son zamanlarda yaşanan havacılık kazaları ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz ay SDF’ye ait 2 askeri helikopter Pasifik Okyanusu’nda yapılan bir tatbikat sırasında çarpışarak düşmüş, en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise kaybolduğu bildirilmişti. Dün de yine SDF’ye ait bir devriye uçağı Shimousa Hava Üssü'ne inişi sırasında pistten çıkmıştı. Olayda yaralanan olmamıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı