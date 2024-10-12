Benzin istasyonu havaya uçtu! Patlama şehrin her yerinden görüldü: Ölü ve yaralılar var

12 Ekim 2024 17:18 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 17:21

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'deki bir benzin istasyonunda film sahnelerini aratmayan patlama meydana geldi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Pakistan’da büyük patlama: Ölü ve yaralılar var!

Pakistan’da büyük patlama: Ölü ve yaralılar var!

Çeçenistan​'ın başkenti Grozni'de bir benzin istasyonu​ havaya uçtu. Patlama​ sonucu yükselen ateş topu, şehrin bir çok yerinden görüldü. İlk belirlemelere göre 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı.

Yetkililer, ölenlerin benzin istasyonunda bulunan kişiler olduğunu belirtti. Ölen 4 kişinin aynı aileden olduğu düşünülüyor.

BİR ÇOCUK ŞOK DALGASIYLA FIRLAYARAK ARABAYA ÇARPTI

Yaralananlar arasında, patlamanın oluşturduğu şok dalgasından ötürü yere düşen insanlar var. Bir çocuğun, şok dalgasından dolayı bir arabaya fırlayarak çarptığı aktarıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklar, birden fazla patlamanın duyulduğunu aktardı. Yetkililer, patlamalarının sebebinin bir saldırı​ olduğuna dair bir işareti henüz bulmuş değil.