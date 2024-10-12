Benzin istasyonu havaya uçtu! Patlama şehrin her yerinden görüldü: Ölü ve yaralılar var
Çeçenistan'ın başkenti Grozni'deki bir benzin istasyonunda film sahnelerini aratmayan patlama meydana geldi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de bir benzin istasyonu havaya uçtu. Patlama sonucu yükselen ateş topu, şehrin bir çok yerinden görüldü. İlk belirlemelere göre 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı.
Yetkililer, ölenlerin benzin istasyonunda bulunan kişiler olduğunu belirtti. Ölen 4 kişinin aynı aileden olduğu düşünülüyor.
BİR ÇOCUK ŞOK DALGASIYLA FIRLAYARAK ARABAYA ÇARPTI
Yaralananlar arasında, patlamanın oluşturduğu şok dalgasından ötürü yere düşen insanlar var. Bir çocuğun, şok dalgasından dolayı bir arabaya fırlayarak çarptığı aktarıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yerel kaynaklar, birden fazla patlamanın duyulduğunu aktardı. Yetkililer, patlamalarının sebebinin bir saldırı olduğuna dair bir işareti henüz bulmuş değil.