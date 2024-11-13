Berberin tek hareketiyle felç kaldı! Korkunç anlar kamerada

13 Kasım 2024 15:10 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 15:16

Hindistan'da berberin masaj yaptığı adam felç geçirdi. Adamın boynuna yaptığı yanlış hareketle felç geçirmesine neden olan berberin telaşı kameraya yansıdı. İşte dehşete düşüren anlar...

Hindistan'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kan dondurdu. Berbere tıraş olmaya giden adam adeta dehşeti yaşadı. Müşterinin saçını ve sakalını kesen berber daha sonra adama masaj yapmak istedi. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. YANLIŞ HAREKET FELÇ BIRAKTI Adamın kollarına masaj yaptıktan sonra boynunu kütletmek isteyen berber yaptığına bin pişman oldu. Boynunu yana döndürdüğü gibi adam aniden kasılmaya başladı. Kaskatı kesilen adamın kriz geçirdiğini düşünen berber hemen su vermeye çabalasa da müşteri öylece kaldı. Berberin ve yanındaki adamın dehşete kapıldığı anlar kameraya yansıdı. İlgili Haberler Zengin mahallesindeki çöpleri karıştıran genç, gördükleriyle şoke oldu: "Hayatımda hiç görmedim, bunları mı yiyor zenginler?" Yaşlılara yer vermeyen genç kıza tokat attı! Şoka giren yolcu hüngür hüngür ağladı