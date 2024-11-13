Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Berberin tek hareketiyle felç kaldı! Korkunç anlar kamerada

Berberin tek hareketiyle felç kaldı! Korkunç anlar kamerada

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
13 Kasım 2024 15:10 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 15:16

Hindistan'da berberin masaj yaptığı adam felç geçirdi. Adamın boynuna yaptığı yanlış hareketle felç geçirmesine neden olan berberin telaşı kameraya yansıdı. İşte dehşete düşüren anlar...

Hindistan'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kan dondurdu. Berbere tıraş olmaya giden adam adeta dehşeti yaşadı. Müşterinin saçını ve sakalını kesen berber daha sonra adama masaj yapmak istedi. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.  Berberin tek hareketiyle felç kaldı! Korkunç anlar kamerada - 1. Resim

YANLIŞ HAREKET FELÇ BIRAKTI 

Adamın kollarına masaj yaptıktan sonra boynunu kütletmek isteyen berber yaptığına bin pişman oldu. Boynunu yana döndürdüğü gibi adam aniden kasılmaya başladı. Kaskatı kesilen adamın kriz geçirdiğini düşünen berber hemen su vermeye çabalasa da müşteri öylece kaldı. 

Berberin ve yanındaki adamın dehşete kapıldığı anlar kameraya yansıdı. 

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...