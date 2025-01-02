Berlin'de ev yapımı patlayıcı paniği! Çok sayıda yaralı var

02 Ocak 2025 09:29 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:47

Almanya'nın başkenti Berlin'de ev yapımı patlayıcı paniği yaşandı. Genç bir adamın yaralanma sonucu kör olduğu bildirilirken, hastaneden yapılan açıklamada, 17 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Son dakika | Karadağ'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika | Karadağ'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Almanya'nın başkenti Berlin'de ev yapımı bilye bombaları 17 kişinin yaralanmasına neden oldu. Berlin Kaza Hastanesi (UKB) sözcüsü, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişinin el, yüz ve gözlerinden ciddi şekilde yaralandığını ifade etti. Genç bir adamın yaralanma sonucu tamamen kör olduğu bildirilirken, diğer yaralılarda yanıklar ya da işitme kaybı meydana geldi.

Berlin Kaza Hastanesi sözcüsü, "Hasta sayısı önceki yıllara kıyasla ortalama ya da ortalamanın biraz altında. Ancak yaralanmaların ciddiyeti olağandışı" ifadelerini kullandı. Sözcü, yasadışı havai fişeklerin yüksek patlayıcı gücü nedeniyle kurbanlar arasında aşırı yaralanmalardan ve "yırtılmış kırıklardan" bahsetti.

Polis sendikasının (GdP) eyalet başkanı Stephan Weh, sonuç alınması çağrısında bulundu. Weh, "giderek daha fazla insan saldırılarda roket, havai fişek ve pil kullanıyor ve bilyeli bombaların sayısı artıyor. GdP olarak protekniklerin özel kullanım için yasaklanması hususunda mücadele ediyoruz. Çünkü havai fişekler profesyonellerin elindedir." ifadelerine yer verdi.

HAVAİ FİŞEKLER BOMBAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Hamburg-Ochsenwerder'de polis kaza mahallinde en az bir bomba daha buldu. Bir deodorant spreyi, bir tencere kazıyıcı ve "DumBum" tipi yasaklı Çek havai fişeğinden yapılmış.

Çek Cumhuriyeti'nde serbestçe satılan DumBum havai fişekleri, Almanya'da izin verilenin 16 katı kadar siyah barut içermektedir. Saldıkları patlayıcı güç muazzamdır. Ama belli ki Hamburglu genç adam için bu yeterli değildi.

Yanan fişeğin aerosol kutusundaki gazı ısıtacağını ve böylece genleşip patlayacağını umuyordu. Sarılmış çelik yünü kazıyıcı, ek basınç oluşturarak patlayıcı gücü daha da arttırmayı amaçlıyordu.