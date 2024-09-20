Beş milyon İsrail vatandaşına gizemli tehdit mesajı: Sevdiklerinizle vedalaşın!

20 Eylül 2024 10:37 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 10:45

İsrail'in, Lübnan'daki Hizbullah üyelerinin taşıdığı çağrı ve telsiz cihatlarını patlatmasının ardından milyonlarca İsrail vatandaşına tehdit mesajı geldi. Hizbullah ve İran, benzeri görülmemiş saldırıların ardından intikam yemini etti. Ardından da tehdit mesajı geldi.

Lübnanlı yetkililer açıkladı! Çağrı cihazı ve telsizlerin nasıl patladığı ortaya çıktı

Lübnanlı yetkililer açıkladı! Çağrı cihazı ve telsizlerin nasıl patladığı ortaya çıktı

Hizbullah​ ve İran​'dan İsrail vatandaşlarına tehdit mesajı geldi. İsrail'in İran destekli Hizbullah üyelerine gerçekleştirdiği sıra dışı çağrı cihazı ve telsiz patlaması saldırılarının ardından savaş Lübnan'a da sıçradı. Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'in 'kırmızı çizgiyi aştığını' söyledi. İran ise İsrail'e karşı 'ezici bir cevap' verileceği tehdidinde bulundu. Son olarak ise en az 5 milyon İsrail vatandaşının telefonlarına tehdit mesajı geldi.

İSRAİLLİLERE TEHDİT MESAJI

5 milyon İsrail vatandaşı, gece vakti ''Sevdiklerinizle vedalaşın'', ''Endişelenmeyin, onlara cehennemde sarılacaksınız'' mesajlarıyla karşılaştı. Mesaj, İbranice gönderildi. İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü de tehdit mesajı gönderildiğini doğruladı.

İran ve Hizbullah tarafından gönderilen tehdit mesajının adı açıklanmayan bir mobil hizmet sağlayıcısından geldiği belirtildi. Fakat gelen mesajlar, İsrail'in Cephe Gerisi Komutanlığı'ndan gönderilmiş gibi gözüküyordu.

Ayrıca tehdit mesajları, zararlı bağlantılar da içeriyordu. Siber Direktörlük, bu bağlantıların kısa sürede etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

HİZBULLAH VE İRAN'DAN SİBER MİSİLLEME

İsrail vatandaşlarına gelen mesaj, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılmasının ardından geldi. İsrail, geçtiğimiz günlerde peş peşe Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı ve telsiz cihazlarını patlattı. Bu saldırılarda en az 37 kişi öldü, 3 binden fazla kişi ise yaralandı.

İsrail, gün ise Hizbullah lideri Nasrallah'ın canlı yayında konuşma yapmasına dakikalar kala Lübnan'ın kuzeyine hava saldırısı başlattı. Nasrallah, İsrail'e meydan okurken karşılık verileceğini söyledi.