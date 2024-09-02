Beş yıldır soymadıkları lüks daire kalmadı! 'Gazlı hırsızlar' en sonunda yakayı ele verdi

02 Eylül 2024 13:00 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 13:15

İspanya'nın İbiza Adası'nda 5 yıl boyunca en lüks evlere girerek soygun yapan 2 erkek ve 1 kadın en sonunda yakayı ele verdi. Gece geç saatlerde, lüks evlere giren siyah giyimli, yüzleri kapalı hırsızlar binlerce euro değerindeki mallarla kaçmayı başarıyorlardı.

Uzun bir süredir devam eden ve birbirine benzer şekilde gerçekleşen soygunlar 5 yılın ardından durdurulabildi.

'GAZLI' HIRSIZLAR

Mağdurlar, uyandıklarında genelde sersemlik yaşadıklarını bildiriyordu. Polis, hırsızların ev sahiplerinde uyku hali oluşturması için bir tür gaz kullanıldığından şüpheleniyordu.

Polis, hırsızların 2019'dan beri evleri hedef aldığını ve yaklaşık 548.500 euro değerinde eşya çaldıklarını söyledi.

EVDEN ÇOK SAYIDA LÜKS EŞYA ÇIKTI

Birkaç çalıntı araç takip edildikten sonra iddia edilen failler bulundu. Bir mülke yapılan polis baskını, soygunlardan sonra kayıp olduğu bildirilen çok sayıda eşyayı ortaya çıkardı; bunlar arasında lüks saatler, mücevherler ve tasarımcı güneş gözlükleri ve çantalar vardı.