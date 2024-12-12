Beşar Esad için idam ihtimali! Kaçırdığı 135 milyar doları yiyemeyebilir

12 Aralık 2024 07:32 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 07:41

Suriye’de rejimin devrilmesi sonrası 135 milyar dolarlık servetiyle Rusya’ya kaçan Beşar Esad’ın yargı süreci merak edilmeye başlandı. Uzmanlara göre Esad'ın işlediği insanlık suçlarının cezasını çekmesinin 3 yolu var, bunlardan biri ise idama gidiyor!

Suriye​'nin devrik lideri Beşar Esad​, 135 milyar dolarlık servisiyle birlikte ülkesinden kaçarken arkasında bıraktığı tablo, Baas rejiiminin korkunç yüzünü gözler önüne serdi. Ülkede 22 yıldır siyasi gücüyle terör estiren ve on binlerce Suriyelinin ölümünde parmağı olan Esad'ın yargılama süreci de merak edilmeye başlandı.

İLK MERCİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Türkiye gazetesine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan milletlerarası hukuk uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner, Esad'ın yargılmanması konusunda 3 seçenek olduğunu söyledi. Esad için işletilecek hukuk yollarında ilkinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) düştüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Erkiner “BMGK’nın Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) Lahey’i yetkilendirmesiyle Esad’ın yargılanması mümkün" dedi.

Bu noktada BM'nin daimî üyelerinden herhangi birinin böyle bir kararı veto etmemesi gerektiğini belirten Erkiner, Esad’ın UCM’de yargı önüne çıkarılıp yargılanmasının ikinci yolunun ise Suriye’de yeni kurulacak hükûmetin Roma statüsünü kabul etmesi olduğunu belirtti.

"ROMA STATÜSÜ" İLE UCM'YE BAŞVURU

Suriye’de Fransa ve İngiltere sömürgeciliğinden sonra ilk kez millî bir devlet kurulma yoluna gidildiğine dikkat çeken Erkiner, "Suriye’de yeni kurulacak hükûmet, UCM’nin Roma statüsüne taraf olabilir. Taraf olduğu takdirde de 1 Temmuz 2002’den itibaren Suriye topraklarında işlenen insanlığa karşı suçlar dolayısıyla başvuruda bulunabilir. Cezaevi diye tabir edilen alanlar aslında toplama ve işkence kamplarıydı. Buralarda işlenen suçlar nedeniyle yargılanmasını isteyebilirler. Bu çok kuvvetli bir ihtimal" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE YAKALANIRSA 77. MEDDE DEVREYE GİRER

Doç. Dr. Erkiner, Esad’ı yargılamanın üçüncü yolunun ise evrensel yargı yetkisini tanıyan devletlerin millî mahkemeleri olduğunu söyledi. Türkiye, Almanya, Belçika ve Fransa gibi ülkelerin evrensel yargı yetkisini tanıyan ülkeler olduğunu belirten Erkiner,"Esad, TCK’nın 'Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar' başlığını taşıyan 77. maddesi uyarınca hâkim karşısına çıkarılabilir. Esad, Türkiye’de yakalanırsa Adalet Bakanı’nın talebi üzerine insanlığa karşı işlenen suç ve işkence kapsamında yargılanabilir" diye konuştu.

RUSYA "AL BU ÇÖPÜ" DİYEBİLİR

Türkiye’nin Esad’ın yargılanması konusunu BMGK’ya bir mektup yazarak talep edebileceğine işaret eden Doç. Dr. Erkiner “Esad artık burnunun ucunu bile oturduğu evden dışarı çıkaramayacak. Rusya bile zamanı geldiğinde İran’a gönderip ‘Al bu çöpü. İstemiyorum, sende dursun’ diyebilir. Putin, her an vazgeçebilir. Esad, katliamların bedelini ödemekten kaçamayacak” diye konuştu.