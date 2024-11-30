Beşar Esad rejimi muhalifleri Halep'i avuçlarının içine aldı! Rusya'dan Suriye yönetimine 72 saat içinde yardım sözü

30 Kasım 2024 11:37 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 12:00

Komşu ülke Suriye'de, dün Halep kent merkezine giren Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını avuçlarının içine aldı. Öte yandan Suriye'deki sıcak çatışmaların ardından Rusya harekete geçti. Halep'te ilerleyişini sürdüren muhalif grup Heyet Tahrir Eş-Şam'a karşı Beşar Esad rejimine ek askeri yardım sözü veren Rusya, yeni teçhizatın 72 saat içinde rejimin askerlerine ulaştırılacağını belirtti.

Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtı HTŞ örgütü kontrolü ele geçirerek ilerliyor: Çok sayıda ölü var

Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtı HTŞ örgütü kontrolü ele geçirerek ilerliyor: Çok sayıda ölü var

Dün komşu ülke Suriye​'nin Halep​ şehrinin merkezine giren Esad rejimi karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ), merkezde birçok mahalleyi ele geçirdi. Kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını kontrol altına aldı.

Rejim karşıtı gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı. Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, Esad rejiminin askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.

Kentte gece sokağa çıkma yasağı ilan eden silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetimleri sıkılaştırarak güvenlik önlemleri alıyor.

Gruplar, akşam saatlerinde, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi serbest bıraktı.

ÇATIŞMA OLMADAN KENTİN YARISINI ELE GEÇİRDİLER

Suriye'de muhalif Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib'in güneyindeki bölgelere artan saldırılarına karşılık olarak ve Şam yönetiminin muhtemel saldırılarını önlemek amacıyla Halep'e başlattığı saldırılarda Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ülkenin en büyük ikinci şehri Halep'in yarısını kontrol altına aldı.

Gözlemevi Direktörü Rami Abdurrahman, muhaliflerin önemli bir direnişle karşılaşmadan Halep'in yarısını ele geçirdiğini, rejim güçlerinin çekilmesiyle herhangi bir çatışma yaşanmadığını ifade etti.

HTŞ ayrıca, İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği ve dün farklı yönlerden kuşattığı Serakib'i de ele geçirdi.

"ORDUYA ÇEKİLME EMRİ VERİLDİ"

Reuters haber ajansının Esad rejiminden 3 askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, muhaliflerin Halep'in merkezine ulaşmasının ardından Halep Havalimanı ve şehre giden tüm yolların kapatıldığı belirtildi. Askeri kaynaklar, Suriye ordusuna muhaliflerin girdiği kent merkezinden "geri çekilme" emri verildiğini söyledi.

İki askeri kaynak, Şam yönetiminin en önemli müttefiklerinden Rusya'nın muhalifleri durdurmak için Esad rejimine ek askeri yardım sözü verdiğini, yeni teçhizatın önümüzdeki 72 saat içinde gelmeye başlayacağını aktardı.

Öte yandan dün akşam Rus ordusu, Halep'te ilerleyen HTŞ'ye yönelik operasyon başlatıldığını ve hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.