Beşar Esad'a bir şok da karısından! Boşanmak için resmen başvurdu

23 Aralık 2024 11:51 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:52

Beşar Esad'ın İngiliz vatandaşı eşi Esma Esad, Rus mahkemesine başvurarak kocasından boşanmak ve Moskova'dan ayrılmak için özel izin istedi. Başvurusunun şu anda Rus yetkililer tarafından değerlendirildiği bildiriliyor.

Devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın İngiliz eşi Esma Esad, Moskova'daki hayatından memnun olmadığını ifade ettikten sonra kocasına boşanma davası açtı. Esma Esad'ın, Rus mahkemesine başvurarak Moskova'dan ayrılmak ve Londra'ya gitmek için için özel izin istediği bildirildi. Bu başvuru şu anda Rus yetkililer tarafından değerlendirildiği bildirildi. İsrail gazetesi The Jerusalem Post'un haberine göre, Esma Esad'ın boşanma davası açmasının nedeni, Suriye İç Savaşı'nın ardından kocasıyla birlikte Moskova'ya gittiğinden beri bu ülkedeki hayatından mutsuz olması.

İNGİLİZLER İSTEMİYOR

Ancak Esad devrildikten ve ülkesindeki iç savaştan sonra sığınma talebinde bulunarak Rusya'ya kaçtıktan günler sonra, İngiltere, Esma Esad'a kapılarını kapatmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, devrik Beşar Esad'ın Esma Esad'ın "yaptırım uygulanan bir birey" olduğunu ve "İngiltere'de hoş karşılanmadığını" söylemişti.

Lammy, Avam Kamarası'nda yapılan oturumda da Esma Esad'ın ülkeye gelme statüsüne ilişkin İngiltere'nin tutumunu yeniden teyit ettiğini belirterek, "Son birkaç günde Esma Esad'ın İngiltere'ye gelme olasılığından bahsedildiğini gördüm ve kendisinin yaptırım uygulanan bir birey olduğunun ve İngiltere'de hoş karşılanmadığının teyit edilmesini istiyorum" demişti.

Diğer yandan, Esma'nın vatandaşlığı hakkında konuşan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise medyaya herhangi bir sonuca varmak için "çok erken" olduğunu söyledi.

ESMA ESAD KİMDİR?

Londra'da Suriyeli asıllı bir ailenin çocuğu olarak doğup büyüdü. 2000 yılında Suriye'ye taşındı ve aynı yıl 25 yaşındayken Esad ile evlendi. Esad ile evlendiğinde Harvard Üniversitesi'nde MBA yapmaya başlamayı planlıyordu.

Suriye'nin First Lady'si olan Esma, ülkedeki iç savaşın patlak vermesi nedeniyle durdurulan bir reform girişiminin parçası olarak sosyal ve ekonomik kalkınmayla ilgilenen hükümet kuruluşlarını desteklemede önemli bir rol oynadı.