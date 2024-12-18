Beşar Esad'ı deviren HTŞ lideri Ahmed el-Şara'dan çarpıcı açıklamalar: Suriye'nin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var

18 Aralık 2024 15:10 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 15:21

Suriye'de Beşar Esad'ı deviren Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün lideri Ahmed el Şara (Ebu Muhammed el-Culani), yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği olduğunu ifade etti. Türkiye'ye güvendiklerini söyleyen El Şara, bu zaferin Türk halkının da olduğunu belirtti.

Suriye​'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad​ rejimini deviren Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün lideri Ahmed el-Şara (Ebu Muhammed el-Culani), Suriye'nin geleceğine dair açıklamalarıyla dikkat çekti. 13 senelik iş savaş sürecinde Suriye halkına kapılarını en çok açan ülkenin Türkiye​ olmasıyla farklı bir konumda olduğunu dile getiren el-Şara, yeni Suriye devletinin inşasında da Türkiye'nin birçok önceliği olacağını söyledi.

''BU ZAFER TÜRKİYE HALKININ DA ZAFERİ''

Türkiye ile karşılıklı ticari ilişki bağları da kuracaklarını dile getiren el-Şara, Suriye'deki zaferin sadece Suriye halkının değil Türkiye halkının da zaferi olduğunu söyledi. El-Şara, ''Ekonomik kalkınma tecrübelerini Suriye'ye aktarması noktasında da Türkiye'ye güveniyoruz. Toplumsal bağları koruyacağız. Aynı anları sevgi ve samimiyetle de paylaşacağız ve bu zafer sadece Suriye halkının değil, Türk halkının da zaferidir." dedi.

SURİYE ŞERİATLA MI YÖNETİLECEK?

HTŞ lideri el-Şara, yönetilip yönetilmeyeceğine ve vatandaşların gündelik yaşantılarına karışılıp karışılmayacağına yönelik soruya ise şu cevabı verdi:

"Bu hususu konunun uzmanlarına ve özellikle Suriye hukukunu iyi bilen kişilere bırakın derim. Ülkenin geleneklerini ve tarihini bilenlere. Kişisel görüşlerle bir ülkeyi yönetmek doğru değil. 'Bunu empoze etmek istiyorum' diye bir şey söylemek bana düşmez, ben sadece yasayı uygularım."

''ESAD'IN DEVRİLMESİ ANLAŞMAYLA OLMADI!''

Yeni Şafak'ın haberine göre, önceliklerinin Suriye'yi yeniden kalkındırmak olduğunu anlatan el-Şara, "Bölgede, altyapı düzeyinde, ekonomi düzeyinde, sosyal statü düzeyinde, insan kaynakları düzeyinde, devlet iradeleri düzeyinde de aynı şekilde yargının reformu, polis ve güvenlik işlerinin reformu ve aynı zamanda ordunun reformu gibi konularda da çalışıyoruz. Ancak Suriye'de çok fazla sorun var. Burada akıllıca olan bu sorunları bölmek ve her sorunu ayrı ayrı çözmekten geçiyor" dedi.

HTŞ lideri, Beşar Esad'ın iktidardan devrilmesinin uluslararası bir anlaşmayla olduğuna yönelik iddiaları ise reddetti.