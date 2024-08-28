Beşar Esad'ın açıklamalarının ardından Türkiye'den Suriye'ye 4 normalleşme şartı

28 Ağustos 2024 16:08 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 16:41

Bir süredir devam eden Türkiye-Suriye normalleşme görüşmeleri karşılıklı açıklamalarla devam ediyor. Suriye lideri Beşar Esad'ın Türkiye sözlerinin ardından Dışişleri Bakanlığından da konuya ilişkin açıklama geldi. Esad, ''Türk askerinin Suriye'den çekilmesi''nin bir ön şart olmadığını, bazı yetkililerin kendi söylemleri olduğunu dile getirdi. Esad'ın bu açıklamaları, diyalog zemininin kapısını araladı.

TÜRKİYE'DEN SURİYE İÇİN 4 ŞART

Dışişleri kaynakları tarafından Türkiye, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin şartlarını açıklandı. Yapılan açıklamada, ilişkilerin 2011 öncesine dönmesinin yolunun 4 maddeden geçtiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini muhafaza etmek üzere terör unsurlarından arındırılması,

Suriye'nin kendi halkıyla, kendi halkının meşru talep ve beklentileri temelinde 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde gerçek bir ulusal uzlaşı sağlaması,

Bununla bağlantılı olarak güvenli ve onurlu geri dönüşler için gerekli koşulların oluşturulması,

İnsani yardımların kesintisiz şekilde sürmesinden geçmektedir.

Edinilen bilgiye göre, bu anlayışların hakim kılınması ile Suriye'nin ve bölge ülkelerin güvenliğine katkı sağlayabilecek adımların önünün açılacak.

ERDOĞAN VE ESAD GÖRÜŞECEK Mİ?

Türkiye-Suriye arasındaki normalleşme sürecini, istihbarat birimlerinin başkan yardımcıları ardından başkanlarının görüşmesinin başlatacak.

Koşullar oluşursa, 2023 yılında olduğu gibi ilgili müzakereler bakanlar düzeyine çıkacak. Eğer taraflar anlaşırsa liderler seviyesinde görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

BEŞAR ESAD'IN TÜRKİYE SÖZLERİ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, geçtiğimiz günlerde Suriye Parlamentosunda yaptığı konuşmada Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesini istediğini ancak bunun normalleşme görüşmeleri için bir şart olmadığını ilk kez dile getirmişti.

''TÜRKLERLE GÖRÜŞMEK İÇİN ŞART YOK''

''Bazı Türk yetkililerin zaman zaman Suriye'nin çekilme olmazsa Türklerle görüşmeyeceğiz demesi doğru değil'' diyen Esad, açıklamalarına şu sözlerle devam etmişti:

''Dolayısıyla bazı Türk yetkililerin zaman zaman Suriye’nin çekilme olmazsa Türklerle görüşmeyeceğiz demesi doğru değil. Bu gerçeklikten uzaktır. Bu konu üzerinde sistematik ve gerçekçi bir şekilde çalışıyoruz. Önemli olan hedeflerimizin net olması ve bu hedeflere doğru nasıl ilerleyeceğimizi bilmemizdir. Atılacak adımlar ne olursa olsun bunların temeli egemenlik olacak, sınırları egemenlik olacak, ölçütü de egemenlik olacaktır.''

Bugüne kadar yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını kaydeden Esad; Rusya, İran ve Irak'ın arabuluculuk çalışmalarına yönelik "Arabulucuların ciddiyetine ve samimi çabalarına rağmen girişimler kayda değer bir sonuç vermedi." demişti.

''HER TÜRLÜ GİRİŞİME OLUMLU CEVAP VERECEĞİZ''

Rusya, İran ve Irak'ın arabuluculuğunda ilerleyen Türkiye-Suriye normalleşmesi için şimdiye kadar birçok kez toplantı yapıldığını dile getiren Esad, "Görüşmenin temeli nedir? Terörizmi desteklemek ve Suriye topraklarından çekilmek gibi sorunların nedenlerini sona erdirmek mi? Sorunun özü budur. Sorunun özü hakkında bir tartışma olmasaydı, böyle bir toplantı ne anlama gelirdi?" ifadelerini kullanmıştı.

Esad, ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan her türlü girişime olumlu cevap vereceğini ancak öncelikle bu tür görüşmelerin temelinin atılması gerektiğini sözlerine eklemişti.