Beşar Esad'ın askerlerine bir darbe de komşu ülkeden: Gönderiliyorlar!

19 Aralık 2024 15:35 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 15:45

Suriye'de devrilen Beşar Esad rejiminin askerlerine komşu ülke Irak'tan da bir darbe geldi. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Mikdad Miri, ülkelerine sığınan 2 bin 100 Suriyeli askeri gönderme kararı aldıklarını duyurdu.

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Suriye​'de Heyet Tahrir Eş-Şam​ (HTŞ) örgütünün 61 yıllık Baas​, 53 yıllık Esad​ rejimini devirmesinin ardından Beşar Esad​ da Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı. Esad'ın askerlerinin bir kısmı da Irak'a sığındı. Esad'ın askerleri hakkında Irak'tan açıklama geldi.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Mikdad Miri bugün yaptığı açıklamada, “Iraklı yetkililer, Suriyeli askerlerin ülkelerine geri gönderilmesi sürecini bugün itibarıyla başlatacak” dedi. Miri, Suriyeli askerlerin geri gönderilmesi adımının iki ülke makamları arasında yapılan koordinasyonun ardından atıldığını belirtti.

ESAD'IN ASKERLERİ PROTESTO DÜZENLEMİŞTİ

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından dün yapılan açıklamada ise Irak'ta bulunan Suriyeli askerlerin ülkelerine iadesine yönelik çalışmaların sürdüğü duyurulmuştu. Irak'ın Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesine sığınan 2 bin 100 Suriyeli asker ülkelerine dönmek için protesto düzenlemişti.

SURİYE'DE NELER OLDU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

ŞAM DÜŞTÜ

Şam'ın güneybatısında Esad rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esad rejimi 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti.