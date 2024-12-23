Beşar Esad'ın fotoğrafını çiğneyip yeni kimlik alıyorlar! Rejimin askerleri bir bir teslim oluyor

23 Aralık 2024 12:54 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 13:12

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya'ya kaçmasıyla rejime bağlı askerler için de af çıkarıldı. Esad'ın askerleri bir bir teslim olmaya başladı. Bir merkezde kayıt altına alınan rejim askerleri, binaya Esad'ın fotoğrafını çiğneyerek girdi.

Esad'ın askerleri evleri harabeye dönüştürmekle kalmadı bir de bu evler üzerinden para kazanmaya kalktı

Esad'ın askerleri evleri harabeye dönüştürmekle kalmadı bir de bu evler üzerinden para kazanmaya kalktı

Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin yıkılmasının ardından yeni hükümet adımları atıldı. Esad'ın Suriye'den Rusya'ya kaçmasıyla af çıkaran yeni geçici hükümet, Esad'ın askerlerine de teslim olma çağrısı yaptı. Rejimin askerleri için bir merkez oluşturuldu ve yüzlerce kişi kapıda kuyruk oldu.

ESAD'IN FOTOĞRAFINI ÇİĞNEYİP BİNAYA GİRDİLER

Şam'da kurulan merkeze gelen çok sayıda rejim askeri, binaya Beşar Esad'ın fotoğrafını çiğneyerek girdi.

Ardından kayıt yaptırarak silahlarını, üniformalarını ve kimliklerini teslim etti.

3 AYLIK GEÇİCİ KİMLİK VERİLİYOR

Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütü için çalışanlar, Esad'ın askerlerine 3 aylık geçici kimlik verdi, bu sayede ülkede güvenli bir şekilde barınabilecekleri ifade edildi.

NTV'nin haberine göre, Esad'ın askerleri çok sayıda tabanca, el bombası ve uzun namlulu silah teslim etti.