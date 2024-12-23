Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Beşar Esad'ın fotoğrafını çiğneyip yeni kimlik alıyorlar! Rejimin askerleri bir bir teslim oluyor

Beşar Esad'ın fotoğrafını çiğneyip yeni kimlik alıyorlar! Rejimin askerleri bir bir teslim oluyor

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: NTV
23 Aralık 2024 12:54 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 13:12
Beşar Esad&#039;ın fotoğrafını çiğneyip yeni kimlik alıyorlar! Rejimin askerleri bir bir teslim oluyor

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya'ya kaçmasıyla rejime bağlı askerler için de af çıkarıldı. Esad'ın askerleri bir bir teslim olmaya başladı. Bir merkezde kayıt altına alınan rejim askerleri, binaya Esad'ın fotoğrafını çiğneyerek girdi. 

Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin yıkılmasının ardından yeni hükümet adımları atıldı. Esad'ın Suriye'den Rusya'ya kaçmasıyla af çıkaran yeni geçici hükümet, Esad'ın askerlerine de teslim olma çağrısı yaptı. Rejimin askerleri için bir merkez oluşturuldu ve yüzlerce kişi kapıda kuyruk oldu.

Beşar Esad'ın fotoğrafını çiğneyip yeni kimlik alıyorlar! Rejimin askerleri bir bir teslim oluyor - 1. Resim

ESAD'IN FOTOĞRAFINI ÇİĞNEYİP BİNAYA GİRDİLER

Şam'da kurulan merkeze gelen çok sayıda rejim askeri, binaya Beşar Esad'ın fotoğrafını çiğneyerek girdi.

Beşar Esad'ın fotoğrafını çiğneyip yeni kimlik alıyorlar! Rejimin askerleri bir bir teslim oluyor - 2. Resim

Ardından kayıt yaptırarak silahlarını, üniformalarını ve kimliklerini teslim etti.

Beşar Esad'ın fotoğrafını çiğneyip yeni kimlik alıyorlar! Rejimin askerleri bir bir teslim oluyor - 3. Resim

3 AYLIK GEÇİCİ KİMLİK VERİLİYOR

Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütü için çalışanlar, Esad'ın askerlerine 3 aylık geçici kimlik verdi, bu sayede ülkede güvenli bir şekilde barınabilecekleri ifade edildi.

Beşar Esad'ın fotoğrafını çiğneyip yeni kimlik alıyorlar! Rejimin askerleri bir bir teslim oluyor - 4. Resim

NTV'nin haberine göre, Esad'ın askerleri çok sayıda tabanca, el bombası ve uzun namlulu silah teslim etti.

İlgili Haberler

Kaynak: NTV

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...