Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nde AFAD yaşam izi arıyor

17 Aralık 2024 10:37 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:53

Suriye'de Beşar Esad'ın işkencehanesi olarak nitelendirilen Sednaya Hapishanesi'nde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arama kurtarma çalışmaları başlattı. AFAD, 120 personel, 43 araç ve 4 arama köpeğiyle görev alıyor.

Suriye​'de Beşar Esad​'ın devrilmesiyle rejimin katliamları gün yüzüne çıktı. Esad'ın işkencehanesi olarak nitelendirilen Sednaya Hapishanesi'nde ulaşılabilen herkesin serbest bırakılmasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) devreye girdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş başkanlığında Hatay'dan hareket eden ekiplerin Şam​'da bulunan Sednaya Hapishanesi'ne ulaştığı hatırlatıldı.

Şam Büyükelçiliği koordinasyonunda yerel otoritelerin talebi üzerine başlayan çalışmalarda 120 personel, 4 arama köpeği ve 43 aracın görev aldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzman ekiplerimizin büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, sismik akustik dinleme cihazı gibi tüm teknik imkan ve ekipmanlar kullanılıyor. İnsani yardımdan, arama kurtarmaya tüm ihtiyaçlarında Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde."

ESAD'IN İŞKENCEHANESİ SEDNAYA HAPİSHANESİ

Uluslararası kuruluşların yayımladığı raporlara göre, başkent Şam'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı Sednaya Askeri Hapishanesinin Mart 2011'deki olayların ardından rejim karşıtı barışçıl göstericiler ve rejim karşıtı askeri unsurların tutulduğu üsse dönüştüğü belirtiliyor.

Raporlarda, cezaevinde devrilen rejim yetkililerinin alıkoydukları binlerce kişinin öldürülmesini sessiz ve sistematik şekilde organize ettikleri aktarılıyor.

Rejimin, cezaevinde "toplu idam" yoluyla yargısız infazlar gerçekleştirdiğini ortaya koyan raporlarda, 2011 ile 2015 yılları arasında her hafta, bazen de iki haftada bir yaklaşık 50 kişinin asıldığı kaydedildi.

Raporlar, ayrıca rejimin, Sednaya'da alıkoyduklarını kasıtlı şekilde insanlık dışı koşullarda tuttuğunu, onlara defalarca işkence yaptığını ve sistematik olarak yiyecek, su, ilaç ve tıbbi bakımdan mahrum bıraktığını gösteriyor.

Uluslararası Af Örgütünün 2017'deki araştırması, 2011'den beri Sednaya'daki cinayet ve işkencelerin, ülkedeki sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik saldırının parçası olarak yapıldığını ve rejimin politikasının parçası olarak yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

Af Örgütü, raporunda, çöken rejimin yetkililerinin Sednaya'daki ihlallerinin insanlığa karşı suç teşkil ettiği sonucuna vardıklarını bildirdi.