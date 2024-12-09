Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin içi görüntülendi! İnsanlık dışı muameleler burada yapıldı

09 Aralık 2024 15:52 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 16:31

Suriye'de Beşar Esad karşıtlarının başkent Şam'ı ele geçirmesiyle ortaya çıkan Sednaya Hapishanesi'nin gizli odalarına girme çalışmaları devam ediyor. İşkencehane hapishanesi olarak bilinen yerin içine dair görüntüler ortaya çıktı.

Suriye​'de Heyet Tahrir Eş-Şam​ örgütünün 27 Aralık'ta Halep​'e sürpriz saldırısının ardından 12 gün içerisinde başkent Şam​'da kontrolü sağlaması binlerce mahkumun da kurtulmasını sağladı. Beşar Esad döneminde rejim karşıtı olmakla suçlanarak, işkencehane olarak tanımlanan Sednaya Hapishanesi'ne dair korkunç gerçekler gün yüzüne çıktı.

BETONLA ÖRÜLÜ 7 KAT

Sednaya Hapishanesi'nden sağ kurtulanlar, insanların gizli yeraltı hücrelerinde tutulduğunu söyledi. Hatta buranın 7 katlı olduğu, katlar arasında iletişimin sağlanamaması için beton döküldüğü anlaşıldı.

HAPİSHANE HAKKINDA BİLGİ VERENE 3 BİN DOLAR

Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil savunma grubu, raporların araştırıldığını açıkladı. Sosyal medya platformu X'te yazan grup, cezaevine beş "uzman acil durum ekibi" konuşlandırıldığını ve bu ekiplere cezaevinin düzenini bilen bir rehberin yardım ettiğini duyurdu. Hatta Beyaz Baretliler, bilgi verenlere 3 bin dolar para ödülü verileceğini duyurdu.

Yetkililer, sosyal medya üzerinden, Esad rejimindeki eski askerlere ve cezaevi çalışanlarına, muhalif güçlere elektronik yer altı kapılarının kodlarını vermeleri çağrısında bulundu.

YÜZLERCE KİŞİ HABER BEKLİYOR

Sednaya Hapishanesi'ndeki gizli bölme alanları araştırılırken binlerce Suriyeli, işkencehanenin önünde toplandı, yakınlarından haber almayı bekliyor. Tutuklu olan mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısı çözülmeye çalışılıyor.