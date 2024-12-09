Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin içi görüntülendi! İnsanlık dışı muameleler burada yapıldı

Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin içi görüntülendi! İnsanlık dışı muameleler burada yapıldı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
09 Aralık 2024 15:52 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 16:31

Suriye'de Beşar Esad karşıtlarının başkent Şam'ı ele geçirmesiyle ortaya çıkan Sednaya Hapishanesi'nin gizli odalarına girme çalışmaları devam ediyor. İşkencehane hapishanesi olarak bilinen yerin içine dair görüntüler ortaya çıktı.

Suriye​'de Heyet Tahrir Eş-Şam​ örgütünün 27 Aralık'ta Halep​'e sürpriz saldırısının ardından 12 gün içerisinde başkent Şam​'da kontrolü sağlaması binlerce mahkumun da kurtulmasını sağladı. Beşar Esad döneminde rejim karşıtı olmakla suçlanarak, işkencehane olarak tanımlanan Sednaya Hapishanesi'ne dair korkunç gerçekler gün yüzüne çıktı. 

Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin içi görüntülendi! İnsanlık dışı muameleler burada yapıldı - 1. Resim

BETONLA ÖRÜLÜ 7 KAT

Sednaya Hapishanesi'nden sağ kurtulanlar, insanların gizli yeraltı hücrelerinde tutulduğunu söyledi. Hatta buranın 7 katlı olduğu, katlar arasında iletişimin sağlanamaması için beton döküldüğü anlaşıldı. 

Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin içi görüntülendi! İnsanlık dışı muameleler burada yapıldı - 2. Resim

HAPİSHANE HAKKINDA BİLGİ VERENE 3 BİN DOLAR

Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil savunma grubu, raporların araştırıldığını açıkladı. Sosyal medya platformu X'te yazan grup, cezaevine beş "uzman acil durum ekibi" konuşlandırıldığını ve bu ekiplere cezaevinin düzenini bilen bir rehberin yardım ettiğini duyurdu. Hatta Beyaz Baretliler, bilgi verenlere 3 bin dolar para ödülü verileceğini duyurdu. 

Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin içi görüntülendi! İnsanlık dışı muameleler burada yapıldı - 3. Resim

Yetkililer, sosyal medya üzerinden, Esad rejimindeki eski askerlere ve cezaevi çalışanlarına, muhalif güçlere elektronik yer altı kapılarının kodlarını vermeleri çağrısında bulundu.

Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin içi görüntülendi! İnsanlık dışı muameleler burada yapıldı - 4. Resim

YÜZLERCE KİŞİ HABER BEKLİYOR

Sednaya Hapishanesi'ndeki gizli bölme alanları araştırılırken binlerce Suriyeli, işkencehanenin önünde toplandı, yakınlarından haber almayı bekliyor. Tutuklu olan mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısı çözülmeye çalışılıyor. 

Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin içi görüntülendi! İnsanlık dışı muameleler burada yapıldı - 5. Resim

Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin içi görüntülendi! İnsanlık dışı muameleler burada yapıldı - 6. Resim

Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin içi görüntülendi! İnsanlık dışı muameleler burada yapıldı - 7. Resim

Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin içi görüntülendi! İnsanlık dışı muameleler burada yapıldı - 8. Resim

Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin içi görüntülendi! İnsanlık dışı muameleler burada yapıldı - 9. Resim

Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin içi görüntülendi! İnsanlık dışı muameleler burada yapıldı - 10. Resim

Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin içi görüntülendi! İnsanlık dışı muameleler burada yapıldı - 11. Resim

Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin içi görüntülendi! İnsanlık dışı muameleler burada yapıldı - 12. Resim

Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin içi görüntülendi! İnsanlık dışı muameleler burada yapıldı - 13. Resim

Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin içi görüntülendi! İnsanlık dışı muameleler burada yapıldı - 14. Resim

Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin içi görüntülendi! İnsanlık dışı muameleler burada yapıldı - 15. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
suriyeheyet tahrir eş-şamHalepşam

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ertugrul10 Aralık 2024 07:42

Bu kadar zalimligi yapan Esad milyar dolarlarla Putin'in yanına kaçtı yargilanmazsa Rusya'da gününü gün edecek

Sonraki Haber Yükleniyor...