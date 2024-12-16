Beşar Esad'ın İsrail işbirliği gün yüzüne çıktı: Gizli belgelerde şoke eden mesajlar

16 Aralık 2024 09:30 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 09:34

Suriye'de, İsrail'e bilgi sağladığı ortaya çıkan Beşar Esad'ın eski Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas'ın yanı sıra devrik liderin de gizli işbirliği içerisinde olduğunu gösteren belgeler ortaya çıktı. Belgelerde İsrail ajanının Suriye askeri birliklerine gönderdiği mesajlar bulunuyor.

Beşar Esad'ın Suriye'deki son talimatları! Kaçış planını uygularken son olarak bu sözleri sarf etti

Beşar Esad'ın Suriye'deki son talimatları! Kaçış planını uygularken son olarak bu sözleri sarf etti

Suriye​'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad​ rejiminin yıkılmasının ardından İsrail istihbaratı ile Suriye rejimi arasında gizli bir iletişim kanalı olduğu ortaya çıktı. Suriye'de rejim sırasında Esad'ın kabinesinde bulunan eski Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas'ın yanı sıra Esad'ın da iletişim halinde olduğu anlaşıldı. 'Çok gizli' olarak tanımlanan belgeleri, Suudi Araştırma ve Yayın Şirketinin 1980'de Londra'da kurduğu ve o tarihten bu yana Londra'dan yayın yapan haftalık El-Mecelle Dergisi yayımladı.

'MUSA' KOD ADLI AJANIN GÖNDERDİĞİ MESAJLAR

İsrail ile Suriye işbirliğini ortaya çıkaran belgelerde, 'Musa' kod adlı bir İsrail ajanının Suriye askeri liderlerine gönderdiği mesajları içeriyor ve bu mesajların Suriye İstihbarat Şefi tarafından Ulusal Güvenlik Ofisine iletildiği belirtiliyor. Belgelerin ortaya çıkardığı en dikkat çeken nokta ise Suriye ordusu ile İsrail arasında Rusya'nın himayesi altında bir mesajlaşma mekanizması olması.

Bu belgelere göre İsrail, Suriye ordusunun Hizbullah​ ve İran​ ile işbirliğini yakından izliyordu ve bu faaliyetlerine devam etmesi durumunda 'benzeri görülmemiş bir bedel ödeyeceği' konusunda da uyarıyordu. İsrail'in Suriye'ye karşı bir harekette bulunmak istemediği de belirtiliyor.

İSRAİL İLE ÖRTÜLÜ İŞBİRLİĞİ

Belgelerde, 2022 yılında İsrail'in İran ve Hizbullah'a saldırılar düzenlediği, mühimmat depolarını, askeri üsleri ve hava savunma sistemlerini hedef aldığını gösteriyor. Esad rejiminin ise uzun süredir İsrail karşıtı bir 'direniş lideri' olarak gösterilmesine rağmen İsrail ile örtülü bir işbirliği içinde olabileceği belirtiliyor.

Aynı zamanda bu yazışmalarda İran ve Hizbullah'ın Suriye'deki faaliyetleri ile Esad rejimi üzerindeki etkisi hakkında da önemli ipuçları verilirken, İsrail, bu işbirliğini Suriye ordusunun zararına ve İran'ın lehine bir tehdit olarak değerlendiriyor.

İSRAİL'DEN SURİYE'YE TEHDİTLER

İran ve Hizbullah'ın İran'dan Suriye ve Lübnan'a silah sevkiyatı amacıyla kullandığı yerlerin ve bazı komuta merkezlerinin hedef alındığına dair bilgilere yer verilen belgelerde, şu ifadelere yer verildi:

"Siz İranlılara, Suriye ordusuna ait uçaklarda silah taşınması konusunda yardım ettiğiniz sürece biz de buna karşı durmak zorunda kalacağız."

"Suriye ordusuna zarar vermek istemiyoruz ama Hizbullah'a ve İranlılara silah sevkiyatına izin vermeye devam ederseniz buna elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Harekete geçmek zorunda kalacağız."

"Hizbullah'la işbirliği Suriye ordusuna zarar verir ve siz de bunun bedelini ödersiniz."

İSRAİL AJANINDAN SURİYE ORDUSUNA GİZLİ BİLGİLER

Musa kod adlı İsrail ajanından Suriye Ulusal Güvenlik Ofisine gönderilen "9 Haziran 2022" tarihli belgede şu ifadeler dikkati çekiyor:

"Son iki hafta içinde İran'dan gelen sekiz uçağın Humeymim Havalimanı'na indiğini biliyoruz. Bunların arasında "Iran Air" şirketine ait 4 İran uçağı ve 4 Ilyushin 26 uçağı bulunuyor.''

''İran eksenini güçlendirmek çabalarının ardından Suriye'deki 29. Tugay'a ait Ilyushin 76 uçağıyla Kudüs Gücü ve Hizbullah gruplarına da silah aktarıldığını bildiğimizi vurgulamak istiyorum. Hava Kuvvetleri ve askeri güvenlik güçleri tarafından Lazkiye'den Katife bölgesindeki depolara sevk edildiğini fark ettik. Bu nakliye operasyonları İranlılarla sizin aranızdaki işbirliği ve Rusların sorumluluğunda olan Humeymim Havalimanı kullanılarak gerçekleştiriliyor."

"Son haftalarda, 75. Karadan Havaya Füze Tugayı unsurlarının, Hizbullah'a hava savunma alanında yeniden yardım sağladığını açık bir şekilde gördük. Bu işbirliğini sürdürmenin bize güçlü bir karşılık vermekten başka seçenek bırakmadığını söyleyerek sizleri uyarıyoruz."

''BUNUN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEĞİNİZİ UNUTMAYIN!''

11 Haziran 2022 tarihli belgede bulunan bu ifadelerin ise Hizbullah'a hizmet ettiği, Suriye'nin ise bundan hiçbir fayda temin etmediği öne sürülüyor. Belgede, "Bilakis, bedelini ödeyen ve tüm sorumluluğu üzerine alan sizler oluyorsunuz. Bu işbirliğini sınırlandırabilir ve Suriye mevzilerinin zarar görmesini önleyebilirsiniz, bu konuda derhal harekete geçmenizi bekliyoruz." deniliyor.

11 Mayıs 2022 tarihli belgede de "Son günlerde Kudüs Günü nedeniyle Filistinli unsurların topraklarınızdaki faaliyetlerine tanık oluyoruz. Bu unsurlar Halid Meşal ve Salih el-Aruri tarafından, Hamas tarafından görevlendiriliyor. Bu kesimlerin topraklarınızda herhangi bir faaliyette bulunabileceği ihtimaline karşı sizi uyarıyor ve topraklarınızda güç kullanımına yönelik tüm hazırlıkların durdurulmasını talep ediyoruz. Suriye'de olup bitenlerin sorumlusu sizsiniz." ifadesi kullanılıyor.

Tedbir amaçlı "uyarı atışının" yapıldığı ancak Suriye tarafından bu olgunun ortadan kaldırılması yönünde bir adım görülmediği belirtilen belgede, "Bu sözlerimizi ciddiye almanızı tavsiye ederiz, bundan sonraki saldırımızın şimdiye kadar yaptıklarımızdan çok daha güçlü ve şiddetli olacağını ve bunun bedelini çok ağır ödeyeceğinizi unutmayın." uyarısı yer alıyor.