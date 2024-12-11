Beşar Esad'ın kaçış hızına yetişemedi! Onlarca sivili çukura betonla gömen katliamcı komutan yakalandı

11 Aralık 2024 09:39 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 09:54

Suriye'de 2013 yılında iç savaş esnasında katliam yapan Beşar Esad rejimi komutanı Saleh al-Ras Abu Montajib kaçamadı. 42 sivili canlı canlı çukura atıp, üzerlerini betonla kapatan katliamcı komutan yakalandı.

Suriye​'de muhalif örgütlerin yönetimi ele geçirmesinin ardından Beşar Esad​ ve ailesi Moskova​'ya kaçtı. Esad'ın kaçış hızına yetişemeyenler ise muhalifler tarafından tek tak yakalanıyor. 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad dönemi sırasında özellikle iç savaşta katliamlar yapan rejim yanlılarından Saleh al-Ras Abu Montajib da yakayı ele verdi.

2013 yılında Suriye iç savaşında 41 silahsız sivili bir çukura canlı canlı atarak infaz eden Suriye askeri istihbarat servisi komutanlarından Saleh al-Ras Abu Montajib kaçamadı.

YAKTI, ÇUKURA ATTI, BETONLA GÖMDÜ, İNFAZ ETTİ

Montajib, 2013 yılında 41 silahsız sivili çukura atarak infaz etmekle suçlanıyordu. Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivili öldürdüğü görüntüler ortaya çıkan Montajib ve ekibinin eylemleri büyük tepki çekmişti.

Sivilleri canlı canlı çukura atarak üzerlerini betonla kapatan ekip, bazılarını ise elleri ve gözleri bağlı şekilde zorla koşturduktan sonra alay ederek infaz etmiş ve çukura atarak yakmıştı.