Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad ve rejimin üst düzey isimleri nasıl kaçtı? İki ülke dikkat çekti

22 Aralık 2024 12:01 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 12:11

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçtığı ortaya çıktı. Esad'ın kaçarken yanında bulunan iki kişinin kim olduğu öğrenildi. Kaçış planlarından habersiz, Şam'ı savunmakla görevli Dördüncü Tümen Komutanı Mahir Esad'ın (Beşar Esad'ın kardeşi) ise Suriye'yi nasıl terk ettiği anlaşıldı. AFP haber ajansı kaçışlarda 2 ülkenin ön plana çıktığını yazdı.

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejimini yıkmasının ardından Beşar Esad, Rusya'ya kaçtı. Esad'ın kaçarken yanında Genel Sekreteri Mansur Azzam ve ekonomi danışmanı Yaser İbrahim olduğu öğrenildi. Esad'ın kaçışının ardından gözler kardeşi Mahir Esad'a çevrildi. Mahir Esad, tüm bu kaçış planlarından habersizdi. Mansur Azzam (solda), Yaser İbrahim (sağda)

MAHİR ESAD ÖNCE IRAK'A KAÇTI

Suriye askeri kaynakları, AFP haber ajansına, Beşar Esad'a yakın isimlerin ülkeyi nasıl terk ettiklerini anlattı. Mahir Esad'ın ağabeyi Beşar Esad'dan daha farklı bir rota izlediği anlaşıldı. Mahir Esad, ilk olarak helikopterle Irak'a kaçtı. 7 Aralık'ta Irak'a gelen Mahir, 5 gün boyunca burada kaldı. Lübnan İçişleri Bakanı Bassam Mawlawi ise Mahir'in eşi Manal al-Jadaan ve oğlunun Beyrut havalimanından ayrılmadan önce kısa bir süreliğine Lübnan'a girdiklerini açıkladı fakat varış noktalarına dair bilgi vermedi.

Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad

Beşar Esad'a yakın bir başka isim Suriye'nin eski güvenlik şefi Ali Memlük'ün de Irak üzerinden Rusya'ya kaçtığı öğrenildi. Oğlunun ise kaçış için Lübnan'ı kullandığını Lübnanlı bir güvenlik kaynağı açıkladı.

Irak İçişleri Bakanlığı ise Mahir Esad ve Ali Memlük'ün Irak'ta olduğu iddialarını yalanladı.

Ali Memlük

INTERPOL'DEN LÜBNAN'A UYARI MESAJI

AFP haber ajansı, Mahir Esad, Ali Memlük ve Suriye Hava Kuvvetleri İstihbarat eski Başkanı Cemil Hasan'ın 'arananlar' listesinde olduğunu, Interpol'ün Lübnan'a bir uyarı ileterek, Hasan'ın ülkeye girmesi durumunda yakalanarak, ABD'ye teslim edilmesini istedi. ABD'nin Hasan'ı 'savaş suçlarımdan sorumlu' tuttuğu belirtildi.

Cemil Hasan

ESAD'A YAKIN DİĞER İSİMLERİN KAÇTIĞI ÜLKELER

Esad rejiminin diğer önemli isimlerinin de acil olarak ülkeyi terk ettiği belirtildi. Hafız Esad'a çevirmenlik yapan, Beşar Esad'ın da siyasi danışmanı olan Buseyna Şaban'ın Lübnan'a kaçtığı, buradan da Abu Dabi'ye geçtiği yazıldı.

Buseyna Şaban

AFP'ye konuşan bir kaynağa göre, Baas Tugayları'nın lideri Kifah Mücahid de tekneyle Lübnan'a kaçan isimler arasında yer alıyor.

Bir dönem Suriye'nin en zengin adamı ve rejimin yolsuzluklarının sembolü olarak görülen Rami Makhlouf hayatta kalmayı başaran isimlerden biri oldu. Makhlouf'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaçtığı düşünülüyor.

AFP'ye konuşan güvenlik kaynaklarına göre, Lübnan'a kaçan Esad'a yakın isimler arasında Mahir Esad'ın ofisinin başındaki Ghassan Belal, işadamları Mohammed Hamsho, Khalid Qaddur, Samer Debs ve Samir Hassan da alıyor.

ESAD'IN KUZENİ KAÇAMADI, ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Esad'a yakın isimlerin hepsinin kaçma girişimleri başarılı olamadı. Esad'ın kuzeni İhab Mahluf, 7 Aralık'ta Şam'dan kaçmaya çalışırken öldürüldü.



İhab Mahluf