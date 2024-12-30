Beşar Esad'ın korkusu gizli belgelere bile yansıdı! İşte istihbarat yapılanması

30 Aralık 2024 08:56 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 09:35

Suriye'de devrilen Beşar Esad'a dair istihbarat belgelerine ulaşıldı. Humus şehrindeki istihbarat üslerinden çıkan belgelerde, Esad'ın kendine çalışıyor olsa da şüphe duyduğu kişiler hakkında kapsamlı kayıtlar tuttuğu ortaya çıktı. Rejimin alıkonulduğu kişilere işkenceler yapıldığı kayıtlarla ortaya serilirken 12 yaşındaki bir çocuğun bile Esad'ın fotoğrafını yırtıp attığı için sorgulandığı anlaşıldı.

Suriye​'nin Humus​ şehrindeki istihbarat üssünden devrik lider Beşar Esad​'a dair belgeler bulundu. Esad'ın rejime çalışan kişilerden bile şüphe duyduğu, bu kişiler hakkında kayıt tuttuğu anlaşıldı. The Sunday Times'ın haberine göre, belgelerde, telefonların dinlenmesi, bilgisayarlara sızılması ve şüphelilerin takip edilmesinden edinilen birçok belge bulundu. Hatta bir şüphelinin annesinin arabasını tamir ettirdiği yer ve başka bir şüphelinin düzenli olarak akrabalarını ziyaret etmesi bile belgelerde yazıyordu.

Belgelere göre, rejim tarafından alıkonulan kişilere işkence yapılıyordu. Her biri hapishanelere götürülmeden önce 'fiziksel şiddete' tabi tutuluyordu, tek kişilik hücrelere kapatılıp sadece sorgu için çıkarılıyorlardı.

Söz konusu belgelerin toplanmasına yardım eden ve daha önce rejim tarafından alıkonulmuş Rasheed al-Abrash, tutsakların cezalarının, güvenlik güçlerine kaç "teröristin ismini itiraf ettiğine" bağlı olarak artıp ya da azalabileceğini söyledi.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK SORGULANIP MAHKEMEYE ÇIKARILDI

12 yaşındaki bir çocuğun dahi Esad'ın fotoğrafını yırtıp çöpe attığı için 'öğretmeni' tarafından şikayet edilmesiyle sorgulandığı ortaya çıktı. Çocuğun kağıttaki resmi fark etmediğini söylemesi ve ailesinin soruşturulmasının ardından "suçsuz" olduğunun anlaşılmasına rağmen, sorgulandıktan 4 gün sonra mahkemeye çıktığı da belgeler arasında yer aldı.

REJİM KARŞITLARINA 'TERÖRİZM' SUÇLAMASI

Rejim karşıtı protestolara katılan ve muhalefeti destekledikleri için 'terörizm' ile suçlanıp gözaltına alınan ya da tutuklanan kişiler, yıllarca süren gözetim süresinin ardından da rahata eremiyordu. Serbest bırakıldıktan sonra rejim güçleri tarafından takibe alınan vatandaşlar, kısa bir süre sonra aynı suçtan yeniden tutuklanabiliyordu. Hapse giren çoğu kişi de sağ çıkamıyordu.

HALK ŞİFRELİ KONUŞUYORDU

Rejim döneminde halkın şifreli kelimeler kullandığı da ortaya çıkmıştı. Suriyeliler, arkadaşlarını, komşularını ve akrabalarını rejim güçlerine ihbar eden bu "casuslardan" bahsederken "kuşlar" kelimesi kullanıyordu. Kimliği bilinmeyen kuşlar toplumda edindikleri bilgileri rejim güçlerine iletiyordu.

Kaç kişinin casusluk yaptığı bilinemiyor fakat kayıtlara göre, sorgulanmak üzere getirilen ama rejimin casusu olduğu ortaya çıkıp serbest bırakılan çok sayıda kişinin bilgisi bulunuyor.

ÇİFTE AJANLAR İFŞALANDI

2019 tarihli, 'çok gizli: hemen dağıtılmak üzere' yazan bir raporda ise bir mahkumun itirafında bazı rejim güçlerinin 'çifte ajanlık' yani hem rejim güçlerine hem de muhaliflere çalıştığı yazıyordu. Raporda yer alan bir kişinin ifadesine göre, rejim adına çalışan bazı güvenlik güçlerinin kişi başı 800 ila 1000 dolar karşılığında vatandaşların komşu ülkelere kaçmalarına yardım ediyordu. Bu kişiler ayrıca kaçmak isteyen rejim askerlerine de kaçakçılık hizmeti sağlıyordu.