Beşar Esad'ın Moskova'daki yeni statüsü ve sürgün hayatı: Lüks hayatı her an tepetaklak olabilir

12 Aralık 2024 11:57 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 12:35

Suriye'de muhaliflerin zaferinin ardından Rusya'ya kaçmak zorunda kalan devrik lider Beşar Esad'ı Moskova'da nelerin beklediğini Rus basını yazdı. "Moskova City" kulelerinde 19 dairesi olduğu bilinen Esad ailesinin lüks içinde bir yaşam sürdüğü fakat hiçbir zaman bir akşam yemeğine çıkamayacağı belirtildi. Ayrıca bu durumun bir noktada tepetaklak olabileceği de ihtimaller dahilinde.

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Suriye'de 27 Kasım sabahı Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün Halep'e sürpriz saldırısının ardından 12 gün içinde zafer kazanması Beşar Esad​'ın ülkeden kaçmasına neden oldu. Esad, ailesiyle beraber Rus ajanların yardımıyla Moskova​'ya kaçtı. Kremlin kaynakları, Esad ve ailesine geçici sığınma hakkı tanındığını bildirdi.

BEŞAR ESAD'IN YENİ STATÜSÜ VE SÜRGÜNDEKİ HAYATI

Suriye'nin devrik lideri Esad'ın Moskova'da nasıl bir hayat sürdüğünü ise Rus basını yazdı. Esad'ın son 32 yılda Rusya​'dan siyasi sığınma alan 3. lider olduğu belirtilen haberde ailesiyle beraber lüks bir yaşam sürdüğü belirtildi. Esad'ın ailesinin 2019 yılında 'Moskova City' kulelerinden 19 daire aldığı bu dairelerin milyon dolarlık olduğu belirtilen haberde RTVI, devrik liderin yeni statüsü ve sürgündeki hayatına dair bilinenleri derledi.

Habere göre, Esad, eşi Esma ve 3 çocuğuyla beraber Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunuyor. Esad'ın oğlu Hafız, kasım ayının sonundan Moskova Devlet Üniversitesi’ne doktora tezini verdi. Esma Esad, Moskova Devlet Üniversitesi Rektörü Viktor Sadovniçi'nin özel davetiyle oğlunun diploma törenine katıldı.

KASIM SONU MOSKOVA'YA KAÇTI

Rus Telegram kanalları ise Esad'ın ailesiyle beraber kasım ayı sonlarında Moskova'ya geldiğini, bu sırada Four Seasons otelinde kaldığını yazdı. Esad'ın bir noktada ülkesine döndüğü fakat ailesinin Moskova'da kaldığı da bilgiler arasındaydı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Esad ailesinin servetinin 1-2 milyar dolar arasında olduğunu fakat varlıkların, birçok farklı hesap, emlak portföyü ve offshore hesaplarda saklanması nedeniyle kesin bir değerlendirme yapılamadığını belirtiyor.

Birleşik Krallık merkezli Telegraph gazetesi ise Esad'ın 'Kremlin'de samimi bir akşam yemeğine katılamayacağını fakat sürgünde yeni lüks bir yaşam süreceğini' belirtti.

LÜKS HAYATINDA KESKİN DÜŞÜŞ OLABİLİR

İngiliz istihbarat servisi MI-6'nın eski başkanı Alex Younger ise tam tersi bir yorumda bulundu. Younger, Esad ve ailesinin alışkın oldukları lükse kıyasla yaşam koşullarında keskin bir düşüş yaşayacağını ve bunun nedeninin ise "Rusya’nın önceliğinin Ukrayna olması" olduğunu belirtti.

ESAD DA GÖÇMEN OLDU

Devrik liderin resmi statüsü henüz belirlenmiş değil, ancak Esad’ın 1992’den bu yana Rusya’dan siyasi sığınma alan ilk kişi olabileceği değerlendiriliyor.

Siyasi sığınma hakkı Rusya Devlet Başkanı tarafından tanınırken, geçici sığınma hakkı başvuruları göçmenlik servisi tarafından değerlendiriliyor. Bu statü, tıbbi sigorta ve banka kartı çıkartma hakkı sağlarken, her yıl yenilenmesi gerekiyor.

Son 32 yılda, Rusya’da siyasi sığınma hakkı sadece Azerbaycan’ın ilk cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov ve Kuzey Kore vatandaşı Kim Myong Chol'a tanındı.