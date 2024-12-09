Beşar Esad'ın ordusu nasıl yetersiz kaldı? İran'dan dikkat çeken psikolojik savaş açıklaması

09 Aralık 2024 10:52 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 10:53

Suriye'de Beşar Esad karşıtı muhalifler, 12 gün içerisinde başkent Şam'da kontrolü ele geçirdi. Devrik lider Beşar Esad'ın ordusunun nasıl bu kadar yetersiz kaldığına dair açıklama ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den geldi.

Suriye​'de Beşar Esad​ karşıtı muhalif örgüt Heyet Tahrir Eş-Şam​, 27 Kasım'da Halep​'e sürpriz bir saldırı başlattı ve 12 gün içerisinde örgüt başkent Şam'a ulaştı. Esad, ülkeyi terk ederek Rusya'ya sığınmak zorunda kaldı. Suriye'de Esad'ın ordusu yetersiz kalınca İran'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

SURİYE ORDUSUNDA MOTİVASYON KAYBI, PSİKOLOJİK SAVAŞ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye güvenlik güçlerinin İdlib​'deki hareketlerden haberdar olduğunu fakat ordunun yetersiz kaldığını açıkladı. İran Devlet Kanalına konuşan Arakçi, Suriye ordusunun motivasyon kaybı yaşadığını ve bu durumun propaganda ile psikolojik savaştan kaynaklandığını söyledi. Ayrıca, İran'ın her zaman Suriye hükümetine muhaliflerle barışçıl diyalog kurmayı tavsiye ettiğini vurguladı.

REFORMLAR İÇİN YAVAŞ KALDI

Astana sürecinin gerilimi azaltmayı ve hükümet ile muhalefet arasında siyasi diyaloğu sağlamayı hedeflediğini belirten Arakçi, Esad hükümetinin reformlar konusunda yeterince hızlı hareket etmediğini ifade etti.

İran'ın Suriye'deki askeri varlığının DEAŞ ile mücadeleyle sınırlı olduğunu ve direniş gruplarına destek sağladığını belirten Arakçi, Suriye'nin iç sorunlarının çözümünün ise tamamen Suriye hükümetine ait bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

SURİYE'DE NELER OLDU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

ŞAM DÜŞTÜ

Şam'ın güneybatısında Esad rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esad rejimi 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.