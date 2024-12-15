Beşar Esad'ın Suriye'deki son talimatları! Kaçış planını uygularken son olarak bu sözleri sarf etti

15 Aralık 2024 09:52 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 11:33

Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından ülkeden kaçmak zorunda kalan Beşar Esad'ın Rusya'ya gitmeden önceki son anlarında neler yaptığı ortaya çıktı. Esad'ın Suriye'deki son talimatlarını ve kendisine söylediği son sözü eski Başbakan Muhammed el-Celali anlattı.

Beşar Esad için Rus vekilden ilginç öneri! Yöneteceği bölgeyi işaret etti

Beşar Esad için Rus vekilden ilginç öneri! Yöneteceği bölgeyi işaret etti

İsrail'in Suriye'deki casusu belli oldu! Beşar Esad'ın en yakını iddiası

İsrail'in Suriye'deki casusu belli oldu! Beşar Esad'ın en yakını iddiası

Beşar Esad rejimi nasıl bu kadar hızlı yıkıldı? HTŞ lideri Culani'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Beşar Esad rejimi nasıl bu kadar hızlı yıkıldı? HTŞ lideri Culani'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Suriye​'de sona eren 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin ardından devrik lider Beşar Esad​ Rusya​'ya kaçmak zorunda kaldı. Sonunun Kaddafi gibi olmaması için Rus ajanlarıyla beraber hareket eden Esad'ın Suriye'deki son anlarına ilişkin detaylar gün yüzüne çıktı. Esad'ın ülkeden kaçacağını kardeşine bile söylemediği belirtildi.

ESAD'IN SURİYE'DEKİ SON TALİMATLARI

Başkent Şam​'a rejim karşıtı muhalifler yaklaşırken Esad'ın Savunma Bakanlığı'nda 30'a yakın askeri ve güvenlik yetkilisini topladığını İngiliz haber ajansı Reuters yazdı. Esad, Kara Kuvvetleri'ne son olarak direnme çağrısı yaptı ve Rus birliklerinin yolda olduğunu söyledi.

Askerlerine 'Direnin' diyen Esad, basın danışmanına ise konuşma hazırlama talimatı verdi. Fakat danışmanı konuta geldiğinde Beşar Esad'ı bulamadı. Esad, o gece Rus ajanları sayesinde Suriye'den kaçtı.

AİLESİ ZATEN MOSKOVA​'DAYDI

Beşar Esad'ın ailesinin ise çok daha önceden Moskova'ya gittiği belirtildi. Esad, kasım ayı sonlarında Moskova'ya ailesiyle beraber geldi. Fakat birkaç gün sonra Suriye'ye geri döndü. Ülkeden kaçmak zorunda olduğuna dair Rusya tarafından ikna olduktan sonra ise radara yakalanmamak için uçağın vericisi kapatıldı.

Esad, alçaktan uçan bir Rus askeri uçağıyla Lazkiye'ye ardından Moskova'ya kaçtı. Esad'ın küçük kardeşi Mahir ve diğer akrabaları da plandan habersizdi. Kardeşi Mahir, başka bir helikopterle Irak üzerinden kaçtı. İki kuzeni ise Lübnan'a giderken pusuya düşürüldü.

ESAD'IN SON SÖZÜ

Bazı kaynaklar, Esad'ın Rusya'nın Suriye'de yaşananlara müdahale etmekte isteksiz olduğunu bildiğini söyledi. Suriye'nin eski Başbakanı Muhammed el-Celali ise Esad ile son konuşmasını anlattı. Celali, 'Durumu zor olduğunu söyledim, o ise sadece 'Yarın göreceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.