Beşar Esad'ın Suriye'den nasıl kaçtığı ortaya çıktı! Tek şart tek plan

11 Aralık 2024 17:07 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 17:22

Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün sürpriz saldırısının zaferle sonuçlanmasının ardından Suriye'yi terk etmek zorunda kalan Beşar Esad'ın nasıl ülkeden kaçtığı ortaya kaçtı. Kremlin'in bir başka Kaddafi olayının yaşanmaması için önlem aldığı anlaşıldı.

Suriye​'de 27 Kasım'da Heyet Tahrir Eş-Şam​ (HTŞ) örgütünün Halep'e sürpriz saldırısının zaferle sonuçlanmasının ardından ülkede 12 gün içerisinde devrim gerçekleşti. Muhalif örgütler Şam​'da kontrolü ele geçirdi, Beşar Esad​ ise ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Esad'ın nasıl Suriye'den kaçtığını ise ABD merkezli Bloomberg yazdı.

ESAD'I RUSYA​ İKNA ETTİ

Haberde, HTŞ örgütünün Şam'a doğru hızla ilerlemesi sırasında Beşar Esad'ın ülkeden kaçışının Rusya tarafından planlandığı belirtildi. Rus yetkililer, 2011’de Libya lideri Muammer Kaddafi’nin linç edilip öldürülmesinin bir benzerinin yaşanmaması için önlem aldı. Bu yüzden Esad'ın ülkeden çıkışı konusunda oldukça hassas davranıldı. Rusya, Esad için harekete geçti ve rejimi ayakta tutamayacağını konusunda ikna etti.

ÜLKEYİ TERK ETME ŞARTIYLA PLAN SUNDU

Rusya, Beşar Esad'ı kaybedeceğine inandırdı ve ailesiyle beraber Şam'ı hemen terk etmesi şartıyla güvenli bir çıkış planı sundu. İsminin açıklanmasını istemeyen 3 kişi, bu kararın Kaddafi olayının bir daha gerçekleşmemesi için alındığını belirtti.

ESAD'IN UÇAĞI SURİYE'DEKİ HAVA ÜSSÜNDEN KALKTI

Rus istihbarat yetkilileri, Esad’ın firarını organize etti. İki farklı kaynağa göre, Esad’ı taşıyan uçak Rusya’nın Suriye’deki hava üssünden kalktı. Uçak, fark edilmemesi için transponderını kapattı. Uçağın güvenliği sağlanırken, operasyonun gizliliği ön planda tutuldu.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: GÖREVİ BIRAKTI

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Esad'ın, Suriye'deki çatışmanın bir dizi tarafıyla yaptığı görüşmelerin ardından istifa etmeye ve ülkeyi terk etmeye karar aldığını, Rusya'nın müzakerelere dahil olmadığı barışçıl bir iktidar devri talimatı verdiğini duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Beşar Esad, Suriye topraklarındaki silahlı çatışmanın bir dizi katılımcısıyla yaptığı müzakereler sonucunda cumhurbaşkanlığı görevini bırakmaya karar verdi ve iktidar devrinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesi talimatını vererek ülkeyi terk etti” açıklamasında bulunmuştu.