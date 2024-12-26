Beşar Esad'ın yasakları son buldu! Suriye'de sokakta döviz satışı başladı

26 Aralık 2024 14:53 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:15

Suriye'de Beşar Esad'ın yasakları kalktı. Zulüm rejimiyle döviz alım satımı yasağı da son buldu. Artık vatandaşlar sokak ortasında dövüz satışı yapabiliyor.

Suriye​'de 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesiyle ekonomi de rahat bir nefes almaya başladı. Baas rejiminin yasakları Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasıyla beraber son buldu. Bu yasaklardan biri olan döviz satışına hapis cezasının kalkmasıyla yeniden alım satım yapılmaya başlandı.

SOKAKLARDA DÖVİZ SATIŞI

Esad döneminde 7 yıla varan hapis ve para cezasıyla sonuçlanan döviz alım satımı artık sokaklarda yapılabiliyor. Suriyeliler, sokak ortasına kurdukları tezgahlarda döviz satmaya başladı.

Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün yönetime el koyduğu gün olan 8 Aralık'tan beri de temel ihtiyaçlarda bariz bir fiyat düşüşü​ var. Esad döneminde askerlerin 35 dolarlık maaşlarıyla geçinemedikleri için esnaftan haraç topladığı iddia ediliyordu. Rejimin üst kademeleri de temel ihtiyaç maddelerinde tekelleşme ile tüccarı ve halkı sömürüyordu. Temel ihtiyaçlar zaman zaman bu sebeple karaborsaya düşebiliyordu.

Suriye'deki yeni yönetimin döviz rejimini ve ithalatı serbest bırakması, rüşvet ve haracın ortadan kalkmasıyla piyasanın canlandığı, fiyatların düştüğü belirtiliyor.