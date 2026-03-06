Beyaz Saray, İran videosunda Call of Duty sahnesi kullandı

ABD’nin resmi The White House sosyal medya hesabından paylaşılan İran saldırı videosu, kısa sürede dikkat çeken bir ayrıntıyla gündeme geldi. Paylaşılan klipte, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarına ait görüntüler yer alıyor. Ancak video başlamadan hemen önce izleyicilerin karşısına beklenmedik bir sahne çıkıyor.

Klibin ilk saniyelerinde, popüler video oyunu Call of Duty: Modern Warfare III’ten alınan bir animasyon kullanılmış. Bu sahnenin ardından ise ABD ordusuna ait gerçek operasyon görüntülerine geçiliyor.

NÜKLEER SALDIRI ANİMASYONU KULLANILDI

Videoda yer alan oyun görüntüsü, oyundaki MGB (Mass Guided Bombs) adı verilen nükleer saldırı animasyonuna ait. Oyunda bu özellik, oyuncunun 30 öldürme serisine ulaşması durumunda aktif hale geliyor. Sistem devreye girdiğinde 10 saniyelik bir geri sayım başlıyor ve ardından haritadaki tüm oyuncuları ortadan kaldıran bir saldırı gerçekleşiyor. İşte bu animasyon, Beyaz Saray hesabından paylaşılan videonun açılış kısmında kullanılmış. Animasyon bittikten sonra ise klip doğrudan gerçek askeri operasyon görüntülerine bağlanıyor.

OYUN ESTETİĞİ VİDEONUN GENELİNE DE YANSIMIŞ

Videoda sadece oyun sahnesi değil, oyun atmosferini çağrıştıran başka detaylar da dikkat çekiyor. Görüntüler boyunca zaman zaman video oyunlarındaki skor sistemini andıran puan işaretleri kullanılmış. Bu durum, videonun sosyal medyada kısa sürede tartışılmasına yol açtı. Öte yandan görüntülerin kullanımı için Activision ya da Microsoft’tan resmi izin alınıp alınmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmış değil.

SAVAŞ GÖRÜNTÜLERİNDE OYUN KARIŞIKLIĞI YENİ DEĞİL

Aslında oyun görüntülerinin gerçek savaş görüntüleriyle karıştırılması ilk kez yaşanmıyor. Son yıllarda özellikle gerçekçi askeri simülasyonlar içeren Arma 3 gibi oyunlara ait görüntüler, sosyal medyada zaman zaman gerçek çatışma görüntüsü gibi paylaşılıyor.

https://x.com/WhiteHouse/status/2029307088808055083?s=20