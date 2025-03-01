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 | Berkay Alptekin

Beyaz Saray krizinin yankıları sürüyor: Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous'tan göndermeli paylaşım

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, yapay zeka kullanarak ürettiği fotoğraf ile gündem oldu. Fotoğrafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın başına bir ip bağlayarak yerde sürüklediği görülüyor.

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Beyaz Saray krizinin yankıları sürüyor: Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous'tan göndermeli paylaşım
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 11:53

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'ın başkan odası olan Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Grup, sosyal medya platformu X üzerinden, yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş bir görsel paylaştı. Bu görselde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı bir ip yardımıyla yerde sürüklediği tasvir ediliyor.

Söz konusu paylaşım, platformda 8 milyondan fazla görüntülenme aldı ve binlerce yorum yapıldı.

NELER YAŞANDI?

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında 28 Şubat 2025'te Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme sırasında hararetli bir tartışma yaşandı ve ardından nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanması iptal edildi.

Görüşmede yaklaşık 40 dakika sonra, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in diplomasi çağrısı yapması ve Zelenskiy'nin Rusya'nın önceki saldırganlıklarını hatırlatmasıyla tansiyon yükseldi.

Trump, Zelenskiy'i "Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynamakla" suçladı ve ABD'nin desteğini sorguladı.

Planlanan ortak basın toplantısı iptal edilirken, Zelenskiy Beyaz Saray'dan erken ayrıldı. Avrupalı liderler, Zelenskiy'ye desteklerini ifade ederek Trump'ın tavrını eleştirdi. Rusya, görüşmedeki anlaşmazlıktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Beyaz Saray nedir?
Beyaz Saray (The White House), ABD başkanının resmî konutu ve çalışma yeridir. Washington, DC'de yer alan konut, 1800 yılında John Adams'tan bu yana her ABD başkanının ikametgâhı olarak hizmet vermiştir.
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