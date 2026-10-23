Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna anlaşmasını duyurdu: Oleşki şehrinde saldırılar duracak

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İstanbul
Beyaz Saray, First Lady Melania Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında, Oleşki şehriyle sınırlı bir ateşkesin sağlanmasında başarılı olduğunu duyurdu.
Açıklamada, Her iki tarafın da, insani yardımların bölgeye girişine olanak tanımak ve belirlenen güvenli bir koridor üzerinden sivillerin tahliyesini hazırlamak amacıyla Oleşki'deki tüm askeri faaliyetleri geçici olarak durdurmayı kabul ettiği aktarıldı.
Rus işgali altındaki Ukrayna’nın Herson bölgesinde bulunan Oleşki kentinde 2 binden az sivil yaşam mücadelesi veriyor. Gıda, ilaç, su ve elektrik sıkıntısının aylardır sürdüğü kentte, kışın yaklaşmasıyla insani krizin daha da ağırlaşmasından endişe ediliyor. Sivillerin tahliyesi için henüz anlaşma sağlanamazken, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri durumun aciliyetine dikkat çekiyor.