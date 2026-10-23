Beyaz Saray, First Lady Melania Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında, Oleşki şehriyle sınırlı bir ateşkesin sağlanmasında başarılı olduğunu duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna anlaşmasını duyurdu: Oleşki şehrinde saldırılar duracak First Lady Melania Trump'ın girişimiyle Rusya ve Ukrayna arasında Oleşki şehriyle sınırlı geçici bir ateşkes sağlandı. First Lady Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yaptı. Ateşkes Oleşki şehriyle sınırlı olarak sağlandı. Ateşkesin amacı insani yardımların bölgeye girişini sağlamak ve sivillerin tahliyesini hazırlamak. Taraflar, Oleşki'deki tüm askeri faaliyetleri geçici olarak durdurmayı kabul etti. Belirlenen güvenli bir koridor üzerinden sivillerin tahliyesi planlanıyor.

Açıklamada, Her iki tarafın da, insani yardımların bölgeye girişine olanak tanımak ve belirlenen güvenli bir koridor üzerinden sivillerin tahliyesini hazırlamak amacıyla Oleşki'deki tüm askeri faaliyetleri geçici olarak durdurmayı kabul ettiği aktarıldı.

YAKLAŞIK 2 BİN SİVİL TEHLİKEDEYDİ

Rus işgali altındaki Ukrayna’nın Herson bölgesinde bulunan Oleşki kentinde 2 binden az sivil yaşam mücadelesi veriyor. Gıda, ilaç, su ve elektrik sıkıntısının aylardır sürdüğü kentte, kışın yaklaşmasıyla insani krizin daha da ağırlaşmasından endişe ediliyor. Sivillerin tahliyesi için henüz anlaşma sağlanamazken, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri durumun aciliyetine dikkat çekiyor.