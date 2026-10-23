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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 16:58

Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna anlaşmasını duyurdu: Oleşki şehrinde saldırılar duracak

Beyaz Saray'dan Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklama geldi. Rusya ile Ukrayna arasında, Oleşki şehriyle sınırlı bir ateşkesin sağlandığı duyuruldu.

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Editor
 Murat Makas
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Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna anlaşmasını duyurdu: Oleşki şehrinde saldırılar duracak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 16:58

, First Lady 'ın ile arasında, Oleşki şehriyle sınırlı bir ateşkesin sağlanmasında başarılı olduğunu duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna anlaşmasını duyurdu: Oleşki şehrinde saldırılar duracak

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
First Lady Melania Trump'ın girişimiyle Rusya ve Ukrayna arasında Oleşki şehriyle sınırlı geçici bir ateşkes sağlandı.
First Lady Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yaptı.
Ateşkes Oleşki şehriyle sınırlı olarak sağlandı.
Ateşkesin amacı insani yardımların bölgeye girişini sağlamak ve sivillerin tahliyesini hazırlamak.
Taraflar, Oleşki'deki tüm askeri faaliyetleri geçici olarak durdurmayı kabul etti.
Belirlenen güvenli bir koridor üzerinden sivillerin tahliyesi planlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna anlaşmasını duyurdu: Oleşki şehrinde saldırılar duracak

Açıklamada, Her iki tarafın da, insani yardımların bölgeye girişine olanak tanımak ve belirlenen güvenli bir koridor üzerinden sivillerin tahliyesini hazırlamak amacıyla Oleşki'deki tüm askeri faaliyetleri geçici olarak durdurmayı kabul ettiği aktarıldı.

Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna anlaşmasını duyurdu: Oleşki şehrinde saldırılar duracak

YAKLAŞIK 2 BİN SİVİL TEHLİKEDEYDİ

Rus işgali altındaki Ukrayna’nın Herson bölgesinde bulunan Oleşki kentinde 2 binden az sivil yaşam mücadelesi veriyor. Gıda, ilaç, su ve elektrik sıkıntısının aylardır sürdüğü kentte, kışın yaklaşmasıyla insani krizin daha da ağırlaşmasından endişe ediliyor. Sivillerin tahliyesi için henüz anlaşma sağlanamazken, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri durumun aciliyetine dikkat çekiyor.

Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna anlaşmasını duyurdu: Oleşki şehrinde saldırılar duracak
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ETİKETLER
#rusya
#Beyaz Saray
#Melania Trump
#ukrayna
#Oleşki
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