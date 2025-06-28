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 | Berkay Alptekin

Beyaz Saray'a bir Trump daha! 2028 yılı işaret edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, 2028 yılını işaret ederek Beyaz Saray'a aday olabileceğinin sinyalini verdi. Bu olayla ilgili konuşan Eric Trump, 'bunun kolay olacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

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Beyaz Saray'a bir Trump daha! 2028 yılı işaret edildi
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 11:32

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, ailesinin siyasi geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eric Trump, başka bir Trump’ın ileride Beyaz Saray’a aday olabileceğini söyledi.

Trump Tower’da Financial Times’a konuşan Eric Trump, “Çocuklarımın yaşadığım deneyimi yaşamasını ister miydim? Eğer istersem, bunun kolay olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Trump Şirketi’nin eş başkan yardımcısı olan Eric Trump, röportajında aile şirketinin küresel gayrimenkul faaliyetlerinden, başkanlıktan maddi kazanç sağladıkları iddialarına kadar pek çok konuya değindi.

Beyaz Saray'a bir Trump daha! 2028 yılı işaret edildi

"SİYASETTEN KAR ELDE ETMEYEN AİLE BİZİM AİLEMİZDİR"

Trump ailesinin siyasetteki eleştiriler nedeniyle yaklaşık 500 milyon dolar harcadığını öne süren Trump, “Siyasetten kar elde etmeyen bir aile varsa, o da bizim ailemizdir,” ifadelerini kullandı.

Kripto paralara olan ilgilerini de aktaran Eric Trump, kriptonun gayrimenkul portföyleri için “mükemmel bir korunma” sunduğunu belirtti. “Bitcoin modern çağın altınıdır,” diyen Trump, babasının ilk başta karşı çıktığı kripto sektörünün artık aile için güçlü bir fırsat olduğunu söyledi.

Trump ailesi, eski başkanın sosyal medyadan yasaklanmasının ardından kurduğu Truth Social ile dijital dünyada yerini alırken, kripto girişimlerine de hız verdi. Ailenin bu alandaki yatırımları arasında 2,5 milyar dolarlık Bitcoin alımı ve memecoin projeleri bulunuyor.

Trump Örgütü’nün değerinin 8 ila 12 milyar dolar arasında olduğunu açıklayan Eric Trump, Hindistan’da yeni otel projeleri üzerinde çalıştıklarını, ayrıca siyasi istikrar sağlanırsa İsrail ve Çin pazarına da girmeyi planladıklarını dile getirdi.

Eric Trump, 2028 seçimlerinde veya sonrasında başka bir Trump’ın aday olup olmayacağı sorusuna ise, “Kim bilir?” cevabını verdi.

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ETİKETLER
#kripto para
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