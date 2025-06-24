Beyaz Saray'da alarm verildi! Şüpheli araç Gizli Servis'i harekete geçirdi

ABD'nin kalbi Washington'da Beyaz Saray'ın yakınındaki park halinde duran bir şüpheli bir araç güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Civardaki binalar boşaltılırken, yollar trafiğe kapatıldı.

ABD basınında çıkan haberlere göre, ülkenin başkenti Washington'da şüpheli bir araca yönelik yapılan ihbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

Gizli Servis ile Metropolitan Polis Departmanından yetkililer, Beyaz Saray yakınında park halinde bulunan aracı incelemeye alırken, önlem olarak civardaki binalar boşaltıldı ve bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı.

İNCELEME TAMAMLANDI, BÖLGE GÜVENLİ

Bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ifade eden yetkililer, incelemelerin ardından bölgenin güvenli olduğunu açıkladı.

Herhangi bir güvenlik sorunu olmadığı anlaşılınca yollar yeniden trafiğe açıldı.