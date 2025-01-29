Beyaz Saray'da dikkat çeken açıklama: Trump istediği kişiyi görevden alır

29 Ocak 2025 04:06 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 03:29

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın yürütmenin başı olarak yürütme organı içinde istediği kişiyi görevden alma yetkisine sahip olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci görev süresi hareketli başladı. Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ikinci Trump döneminin ilk Beyaz Saray basın brifinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leavitt, Trump'ın, görevinin ilk haftasında çok sayıda federal çalışanın işine son vermesiyle ilgili sorulara cevap verirken, bunun Trump'ın yetkisi dahilinde olduğunu belirtti.

"İSTEDİĞİ KİŞİYİ GÖREVDEN ALIR"

27 yaşındaki ABD'li sözcü, "Kendisi yürütme organının başıdır ve bu nedenle yürütme organı içinde istediği kişiyi görevden alma yetkisine sahiptir." dedi.

Leavitt, Trump'ın bunu yapmaya yetkisi olduğu konusunda Beyaz Saray'ın emin olduğunu ve Başkan'ın istemediği bir kişiyle çalışmayacağını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti.

Kongredeki Demokratlar, Trump'ın görevden aldığı isimler arasında daha önce kendi aleyhindeki soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith ve benzeri isimlerin de yer almasını eleştirmişti.