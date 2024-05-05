Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Beyaz Saray'da panik anları! Araç bariyerlere saplandı sürücü öldü
05 May 2024 11:40 - Güncelleme : 05 May 2024 11:40

Beyaz Saray'da panik anları! Araç bariyerlere saplandı sürücü öldü

ABD'de Beyaz Saray'ın güvenlik bariyerlerine çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Beyaz Saray&#039;da panik anları! Araç bariyerlere saplandı sürücü öldü

ABD Gizli Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Washington'da yerel saatle 22.30'da, hızla ilerleyen bir aracın Beyaz Saray yerleşkesinin güvenlik bariyerlerine çarptığı bildirildi.

Kazanın hemen ardından araçta ölü bulunan sürücünün henüz kimliğinin belirlenemediği aktarılan açıklamada, uygulanan güvenlik protokolleri doğrultusunda Beyaz Saray'a yönelik herhangi bir tehdit tespit edilmediği belirtildi.

Beyaz Saray'da panik anları! Araç bariyerlere saplandı sürücü öldü - 1. Resim

"SADECE TRAFİK KAZASI"

Açıklamada, olay "sadece trafik kazası" olarak nitelendirilerek, soruşturmanın polis tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Beyaz Saray'da panik anları! Araç bariyerlere saplandı sürücü öldü - 2. Resim

 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...