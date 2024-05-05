Beyaz Saray'da panik anları! Araç bariyerlere saplandı sürücü öldü

05 May 2024 11:40 - Güncelleme : 05 May 2024 11:40

ABD’de feci kaza! Minibüs ile tır kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü var

ABD’de feci kaza! Minibüs ile tır kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü var

ABD Gizli Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Washington'da yerel saatle 22.30'da, hızla ilerleyen bir aracın Beyaz Saray yerleşkesinin güvenlik bariyerlerine çarptığı bildirildi.

Kazanın hemen ardından araçta ölü bulunan sürücünün henüz kimliğinin belirlenemediği aktarılan açıklamada, uygulanan güvenlik protokolleri doğrultusunda Beyaz Saray'a yönelik herhangi bir tehdit tespit edilmediği belirtildi.

"SADECE TRAFİK KAZASI"

Açıklamada, olay "sadece trafik kazası" olarak nitelendirilerek, soruşturmanın polis tarafından yürütüleceği kaydedildi.