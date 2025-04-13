Beyaz Saray'da Trump değişimi! Obama portresi kaldırıldı suikast anları geldi

ABD Eski Başkanı Barrack Obama'nın Beyaz Saray'da yer alan portresi Yeni Trump tablosu için kaldırıldı. Geleneksel olarak en son resmi başkanlık portresi için ayrılmış yere asılan Trump portresi ise suikast anlarını akıllara getirdi.

ABD Eski Başkanı Barrack Obama'nın Beyaz Saray'da yer alan resmi portrelerinden birinin yerine Başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girimini tasvir eden tablo asıldı.

NBC News'ın haberine göre, Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından, Trump'a yönelik suikast girişimini tasvir eden tablonun görüntüleri paylaşıldı. Paylaşımda, "Beyaz Saray'da yeni sanat eserleri var" ifadesi kullanıldı.

OBAMA BAŞKA BİR BÖLÜME TAŞINDI

Yeni tablo, eski Başkan Obama'nın resmi portrelerinden birinin yerine asılırken, Obama portresinin Beyaz Saray'da başka bir bölüme taşındığı belirtildi.

Yeni asılan tabloda, Trump'ın 13 Temmuz 2024'te suikast girişiminin hemen ardından yumruğunu havaya kaldırdığı an tasvir ediliyor.