Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Beyaz Saray'da Trump değişimi! Obama portresi kaldırıldı suikast anları geldi

ABD Eski Başkanı Barrack Obama'nın Beyaz Saray'da yer alan portresi Yeni Trump tablosu için kaldırıldı. Geleneksel olarak en son resmi başkanlık portresi için ayrılmış yere asılan Trump portresi ise suikast anlarını akıllara getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beyaz Saray'da Trump değişimi! Obama portresi kaldırıldı suikast anları geldi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 09:53

ABD Eski Başkanı Barrack Obama'nın Beyaz Saray'da yer alan resmi portrelerinden birinin yerine Başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girimini tasvir eden tablo asıldı.

NBC News'ın haberine göre, Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından, Trump'a yönelik suikast girişimini tasvir eden tablonun görüntüleri paylaşıldı. Paylaşımda, "Beyaz Saray'da yeni sanat eserleri var" ifadesi kullanıldı.

OBAMA BAŞKA BİR BÖLÜME TAŞINDI

Yeni tablo, eski Başkan Obama'nın resmi portrelerinden birinin yerine asılırken, Obama portresinin Beyaz Saray'da başka bir bölüme taşındığı belirtildi.

Yeni asılan tabloda, Trump'ın 13 Temmuz 2024'te suikast girişiminin hemen ardından yumruğunu havaya kaldırdığı an tasvir ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'tan, Beyaz Saray'da 'teşekkür' iftarı: Başkan olduğum sürece sizin yanınızda olacağım
Beyaz Saray'da yemek salonunu gölgeleyen 200 yıllık ağaç kaldırılacak! Trump emri verdi işte sebebi
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.