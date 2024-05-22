Beyaz Saray, 3 ülkenin Filistin'i tanımasına karşı
Beyaz Saray'dan, Norveç, İspanya ve İrlanda'nın Filistin'i tanıma kararına karşı duruş bildirildi. Beyaz Saray sözcüsü, Biden'ın Filistin'in tanınmasına karşı olmadığını, ancak tek taraflı olarak yapılmasına karşı olduğunu belirtti.
İrfan Sapmaz - TGRT HABER
Norveç, İspanya ve İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararının ardından Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın bu konudaki görüşlerini açıkladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, Başkan Biden'ın Filistin devletinin müzakereler yoluyla tanınabileceğini vurguladı. Biden'ın, iki devletli çözümün savunucusu olduğu ve Filistin devletinin tek taraflı tanınmasına karşı olduğu ifade edildi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, açıklamasında, Başkan Biden'ın "Filistin devletinin tek taraflı tanıma ile değil müzakereler yoluyla hayata geçirilebileceğini söylediğini" aktardı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başkan (Biden), iki devletli çözümün güçlü bir savunucusudur ve kariyeri boyunca öyle olmuştur. Filistin devletinin tek taraflı tanıma yoluyla değil, taraflar arasında doğrudan müzakereler yoluyla gerçekleştirilebileceğine inanmaktadır."