Beyaz Saray, 3 ülkenin Filistin'i tanımasına karşı

22 May 2024 17:57 - Güncelleme : 22 May 2024 18:06

İrfan Sapmaz - TGRT HABER

Norveç, İspanya ve İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararının ardından Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın bu konudaki görüşlerini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, Başkan Biden'ın Filistin devletinin müzakereler yoluyla tanınabileceğini vurguladı. Biden'ın, iki devletli çözümün savunucusu olduğu ve Filistin devletinin tek taraflı tanınmasına karşı olduğu ifade edildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, açıklamasında, Başkan Biden'ın "Filistin devletinin tek taraflı tanıma ile değil müzakereler yoluyla hayata geçirilebileceğini söylediğini" aktardı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan (Biden), iki devletli çözümün güçlü bir savunucusudur ve kariyeri boyunca öyle olmuştur. Filistin devletinin tek taraflı tanıma yoluyla değil, taraflar arasında doğrudan müzakereler yoluyla gerçekleştirilebileceğine inanmaktadır."