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Beyaz Saray’dan Biden iddiasına yalanlama: Tedavi görmüyor!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Temmuz 2024 23:41 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 23:41
Beyaz Saray’dan Biden iddiasına yalanlama: Tedavi görmüyor!

Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın Parkinson tedavisi gördüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. Nörolog Dr. Kevin Cannard’ın Beyaz Saray'ı ziyaret ettiğine yönelik de açıklama geldi…

Beyaz Saray, ABD basınında Parkinson konusunda uzman bir doktorun 8 kez Beyaz Saray'ı ziyaret ettiğine dair çıkan haberlerin ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın Parkinson tedavisi görmediğini açıkladı.

YALANLAMA GELDİ

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Parkinson tedavisi gördüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. ABD basınında hareket bozuklukları konusunda uzmanlaşmış ve yakın zamanda Parkinson üzerine bir makale yayınlamış olan Nörolog Dr. Kevin Cannard'ın geçtiğimiz yazdan bu yıl ilkbahara kadar Beyaz Saray'ı sekiz kez ziyaret ettiğine dair çıkan haberlerin ardından Beyaz Saray açıklama yaptı.

3 KEZ NÖROLOĞA GÖRÜNDÜ

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında Cannard'ın ziyaretini doğrulamayı reddederek, herkesin mahremiyetine saygı göstermek istediğini söyledi. Jean-Pierre, Biden'ın yıllık fiziksel muayeneleriyle bağlantılı olarak üç kez bir nöroloğa göründüğünü ifade ederek, Biden'ın Parkinson tedavisi görmediğini açıkladı.

ENDİŞELER ARTTI

Biden'ın başkan adayı Donald Trump ile 27 Haziran'da katıldığı canlı yayın tartışmasındaki performansından bu yana açıklanmayan bir hastalıktan muzdarip olabileceğine dair endişeler arttı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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