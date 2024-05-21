Beyaz Saray'dan İran'ın suçlamalarına cevap: Reisi'nin ölümünden ABD sorumlu değil

21 May 2024 00:15 - Güncelleme : 21 May 2024 00:31

İran'ın helikopter kazası için ABD'den bile yardım istediği ortaya çıktı!

İran'ın helikopter kazası için ABD'den bile yardım istediği ortaya çıktı!

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından gözler ABD ve İsrail'in üzerine çevrildi. İsrail'den sonra ABD'den de suçlamalara cevap geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Reisi'nin ölümüyle ilgili İran'dan yöneltilen suçlamaları reddederek iddiaları yalanladı.

ABD'DEN İRAN'A TAZİYE MESAJI

Telekonferans yoluyla basın brifingi düzenleyen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İran'la ilgili gündemi değerlendirdi.

Kirby, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduklarını ve İran halkına taziye dileklerini ilettiklerini söyledi.

REİSİ'YE SUÇLAMA: ELLERİ KANLI

Kirby bunun yanında İran'ın bölgedeki unsurlara verdiği desteğin ciddi zararlara neden olduğunu, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına İran'ın destek sağladığını ve dolayısıyla Reisi'nin ellerinin kanlı olduğunu savundu.

"ABD'NİN SORUMLU OLDUĞU İDDİASI ASILSIZ"

John Kirby, Reisi'nin helikopterinin düşmesinin sorumlularından birinin, bu ülkenin sivil havacılık unsurlarına yaptırım uygulayan ABD olduğunu savunan eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in açıklamalarının ise "temelsiz" olduğunu dile getirdi.

İddiaları yalanlayan Kirby, "Kazanın sebebi henüz net değil, en azından bize net değil. Sivil havacılık dahil kendi ekipmanlarının güvenilirlik ve emniyetinden kendileri sorumludur. Dolayısıyla bu olayda ABD yaptırımlarının sorumlu olduğu iddiası tamamen asılsızdır" dedi.

ABD'li danışman, İran'ın bu olayda da ABD'yi sorumlu tutmak için bir yol bulmaya çalıştığını ve bunun sürpriz olmadığını kaydetti.

İRANLI ESKİ BAKAN ABD'Yİ SUÇLAMIŞTI

Eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında "asli sorumlularından birinin" ülkenin sivil havacılık sektörünü etkileyen tek taraflı yaptırımlar uygulayan ABD olduğunu savunmuştu.