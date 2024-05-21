Beyaz Saray'dan İran'ın suçlamalarına cevap: Reisi'nin ölümünden ABD sorumlu değil
ABD, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası nedeniyle kendilerini suçlayan İran'a cevap verdi. Kazanın sebebinin henüz netleşmediğini belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD'ye yöneltilen suçlamaları reddetti. Hamas'ın 7 Ekim'de İran'ın desteğiyle İsrail'e saldırdığını söyleyen Kirby, "Reisi'nin elleri kanlı" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından gözler ABD ve İsrail'in üzerine çevrildi. İsrail'den sonra ABD'den de suçlamalara cevap geldi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Reisi'nin ölümüyle ilgili İran'dan yöneltilen suçlamaları reddederek iddiaları yalanladı.
ABD'DEN İRAN'A TAZİYE MESAJI
Telekonferans yoluyla basın brifingi düzenleyen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İran'la ilgili gündemi değerlendirdi.
Kirby, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduklarını ve İran halkına taziye dileklerini ilettiklerini söyledi.
REİSİ'YE SUÇLAMA: ELLERİ KANLI
Kirby bunun yanında İran'ın bölgedeki unsurlara verdiği desteğin ciddi zararlara neden olduğunu, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına İran'ın destek sağladığını ve dolayısıyla Reisi'nin ellerinin kanlı olduğunu savundu.
"ABD'NİN SORUMLU OLDUĞU İDDİASI ASILSIZ"
John Kirby, Reisi'nin helikopterinin düşmesinin sorumlularından birinin, bu ülkenin sivil havacılık unsurlarına yaptırım uygulayan ABD olduğunu savunan eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in açıklamalarının ise "temelsiz" olduğunu dile getirdi.
İddiaları yalanlayan Kirby, "Kazanın sebebi henüz net değil, en azından bize net değil. Sivil havacılık dahil kendi ekipmanlarının güvenilirlik ve emniyetinden kendileri sorumludur. Dolayısıyla bu olayda ABD yaptırımlarının sorumlu olduğu iddiası tamamen asılsızdır" dedi.
ABD'li danışman, İran'ın bu olayda da ABD'yi sorumlu tutmak için bir yol bulmaya çalıştığını ve bunun sürpriz olmadığını kaydetti.
İRANLI ESKİ BAKAN ABD'Yİ SUÇLAMIŞTI
Eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında "asli sorumlularından birinin" ülkenin sivil havacılık sektörünü etkileyen tek taraflı yaptırımlar uygulayan ABD olduğunu savunmuştu.