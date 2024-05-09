Beyaz Saray'dan silah ambargosu sonrası İsrail'e destek! İkircikli durum devam ediyor 

09 May 2024 19:40 - Güncelleme : 09 May 2024 19:40

İsrail'in, Gazze Şeridi ve Refah'taki saldırıları devam ediyor. ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararı alması sonrası ABD ve İsrail arasında kriz patlak verdi. ABD Başkanı Joe Biden ABD'li CNN kanalında yaptığı açıklamada bir itirafta bulundu.

ABD'nin gönderdiği bombalarla Gazze'de binlerce sivilin öldürüldüğünü söyleyen Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını duyurdu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Beyaz Saray'dan İsrail'in Refah'a yapacağı iddia edilen kara operasyonu ve ateşkes süreciyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Refah'a büyük kara operasyonu yapmak ateşkes müzakerelerinde aslında Hamas'ın elini güçlendirir. Silah sevkiyatının durdurulması İsrail'in Refah kararını değiştir mi henüz bilmiyoruz. Başkanın İsrail'i yalnız bıraktığını söylemek gerçekten uzak" ifadelerine yer verildi.