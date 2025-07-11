Beyaz Saray'dan Superman göndermeli Trump posteri! Sosyal medyayı ikiye böldü

Beyaz Saray tarafından paylaşılan Donald Trump posteri sosyal medyanın gündemine oturdu. ABD Başkanı Donald Trump, değiştirilmiş bir film afişinde Süpermen'e dönüştürüldü.
Beyaz Saray'ın resmi X hesabı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzünü dünyaca ünlü fantastik kurgu karakteri Superman'in vücuduna yapıştırdı. Yapılan afiş sosyal medyada büyük tepki topladı.
Afişin üzerine yazılan, 'Hakikat, Adalet ve Amerikan Yolu' ve 'Trump Başkanlığı' sloganları dikkat çekti.
Afiş, yeni Superman filminin sinemalarda gösterime girmesiyle birlikte perşembe gecesi resmi hesaplardan paylaşıldı.
Beyaz Saray yaptığı paylaşıma, 'Umudun sembolü. Gerçek. Adalet. Amerikan tarzı.' açıklamasını ekledi.
20.000'den fazla X kullanıcısı yorum bölümünü tepkileriyle doldurmaya başladı.
Yorum yapanlardan biri, ' Beyaz Saray'ın sadece bir şaka olacağı günü göreceğimi hiç düşünmemiştim. Bu çok utanç verici.' ifadelerine yer verirken, başka bir kişi, 'Muhteşem. Kahramanların yeni bir çağı aramızda,' dedi.