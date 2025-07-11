Beyaz Saray'dan Superman göndermeli Trump posteri! Sosyal medyayı ikiye böldü

Beyaz Saray'ın resmi X hesabı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzünü dünyaca ünlü fantastik kurgu karakteri Superman'in vücuduna yapıştırdı. Yapılan afiş sosyal medyada büyük tepki topladı.

Afişin üzerine yazılan, 'Hakikat, Adalet ve Amerikan Yolu' ve 'Trump Başkanlığı' sloganları dikkat çekti.

Afiş, yeni Superman filminin sinemalarda gösterime girmesiyle birlikte perşembe gecesi resmi hesaplardan paylaşıldı.

ONBİNLERCE TEPKİ YORUMU GELDİ

Beyaz Saray yaptığı paylaşıma, 'Umudun sembolü. Gerçek. Adalet. Amerikan tarzı.' açıklamasını ekledi.

20.000'den fazla X kullanıcısı yorum bölümünü tepkileriyle doldurmaya başladı.

Yorum yapanlardan biri, ' Beyaz Saray'ın sadece bir şaka olacağı günü göreceğimi hiç düşünmemiştim. Bu çok utanç verici.' ifadelerine yer verirken, başka bir kişi, 'Muhteşem. Kahramanların yeni bir çağı aramızda,' dedi.