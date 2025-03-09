Beyaz Saray'ın dışında silahlı çatışma: Etkisiz hale getirildi

ABD'de Beyaz Saray dışında silahlı çatışma meydana geldi. Şüpheli bir kişi, Gizli Servis ajanları tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

ABD'de yerel polis, Indiana'dan Washington'a gidiyor olabilecek "intihar eğilimli bir kişiyi" tespit ederek Gizli Servis'le temasa geçti. Gizli Servis ajanları şüphelinin aracını kısa süre içerisinde buldu. Araç, Beyaz Saray'ın yanındaki Eisenhower Yönetici Ofis Binası'nın yakınında park edilmişti.

Memurlar yaklaşırken, şüpheli şahıs memurlara karşı silah çekti. Olay yerinde silahlı çatışma yaşandı.

ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Gizli Servis sözcüsü Anthony Guiglielmi tarafından sosyal medya platformu X'te yayınlanan bir açıklamada, "Memurlar yaklaşırken, şahıs bir ateşli silah çekti ve silahlı çatışma yaşandı, bu sırada personelimiz tarafından ateş açıldı" ifadelerine yer verildi.

Gizli Servis memurları tarafından vurularak hastaneye kaldırılan şüphelinin durumu henüz belirsizliğini koruyor