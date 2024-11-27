Beyin ameliyatı sırasında durmaksızın yaptığı herkesi şaşırttı

27 Kasım 2024 11:30 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 12:06

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Colin Miller isimli 64 yaşındaki müzisyen, King's College Hastanesi'nde 8 saat süren bir beyin ameliyatı operasyonu geçirdi. Operasyonu ilginç kılan ise tüm ameliyat süresi boyunca uyanık bir şekilde akustik gitar çalmasıydı.

Köpeğiyle fotoğraf çekildi, 1 gün sonra baktığında şoke oldu! Küçük ayrıntı yüzünden günlük 350 bin TL ödeyecekler

Köpeğiyle fotoğraf çekildi, 1 gün sonra baktığında şoke oldu! Küçük ayrıntı yüzünden günlük 350 bin TL ödeyecekler

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 64 yaşındaki Colin Miller adlı bir müzisyen, King's College Hastanesi'nde 8 saatlik süren bir beyin ameliyatı operasyonu geçirdi. Operasyonu ilginç kılan ise o sırada akustik gitar çalması oldu.

Miller'ın ameliyatı sonrası beyninden golf topu büyüklüğünde bir tümör çıkarılırken, saatler süren ameliyat esnasında doktorları Miller'dan gitar çalmasını istedi. Doktorlar, ameliyat sırasında gitar çalan Miller'ın el ve parmak hareketlerini kontrol edebildiğini söyledi.

"AMELİYAT SIRASINDA GİTAR ÇALMAMI İSTEDİLER"

Ekim 2023'te glioblastoma teşhisi konan Miller yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ameliyatta uyanık kalmayı ben tercih etmiştim. Doktorlar sol tarafımı nasıl kullandığımı sorduğunda gitar çaldığımı söyledim. Ameliyat sırasında beni uyanık tutarak gitar çalmamı istediler. Bildiğim şarkıları çalamadım ama akorlarını çalabildim.

İlginç bir durum yaşıyorum. Konuşurken zorlanıyorum ama şarkı söylerken hiç sorun yaşamıyorum. Kilise korosonda şarkı söylüyorum, 3 ayda bir kontrollerime gidiyorum."